کایا کالاس با اشاره به فرصت ۳۰ روزه برای اجرای کامل مکانیسم ماشه، تاکید کرد که می‌توان از این دوره برای یافتن راه‌حل‌های متفاوت استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری مشترک با «لارس لوکه راسموسن» وزیر امور خارجه دانمارک با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه کشورمان که طی ۳۰ روز به انجام می‌رسد، گفت: «وقتی صحبت از ایران می‌شود، می‌دانید که دیروز، اسنپ‌بک آغاز شد. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم. این ۳۰ روز به ما این فرصت را می‌دهد که راه‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حل جدی را پیدا کنیم». 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مدعی شد که ایران به شرایط ذکر شده در توافق برجام پایبند نبوده و افزود: «البته، اکنون ما این ۳۰ روز را داریم تا مسائل را حل کنیم و شاید راه حل متفاوتی داشته باشیم». 

وی در ادامه، پیرامون تماس با مقامات ایران گفت: «[موضوع] این است که ما واقعاً باید از ۳۰ روز پیش رو برای یافتن راه حل، راه حل‌های دیپلماتیک استفاده کنیم. اینها نگرانی‌هایی هستند که ما با ایران داریم. آنها در مورد برنامه هسته‌ای خود، در مورد موشک‌های بالستیک خود و همچنین حمایتشان از روسیه بسیار واضح عمل کرده‌اند».

کالاس در حالی ایران را به عدم پایبندی به برجام متهم می‌کند که اولین بار آمریکا در سال ۲۰۱۸ با خروج یک جانبه از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، این توافق را نقض کرد.

هفته گذشته وزرای خارجه کشور‌های انگلیس، فرانسه و آلمان به همراه کایا کالاس با «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند. در این تماس مقامات اروپایی قصد خود برای اطلاع‌رسانی رسمی به شورای امنیت جهت آغاز مکانیسم ماشه را به اطلاع وزیر امور خارجه کشورمان رساندند.

 این مکانیسم، براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به دنبال احیای تحریم‌های ظالمانه پیش از سال ۲۰۱۵ علیه ایران، از جمله تحریم‌های تسلیحاتی و انسداد دارایی‌ها است.

سید عباس عراقچی در این تماس تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تامین حقوق و منافع ملی خود به این اقدام «غیرقانونی و ناموجه» پاسخ خواهد داد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
فقط باید گفت افسوس. و افسوس
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زاگرسیان
۱۹:۵۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
غرب وحشی با حمله وحشیانه به تاسیسات اتمی ایران غنی سازی های شصت درصدی پراکنده شده اند و این کار را سخت تر می‌کند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
کالاس غلط می کند
۰
۶
پاسخ دادن
