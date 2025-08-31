روستای کپر جودکی بروجرد بیش از نیم قرن است که میزبان لک‌لک‌هاست؛ پرندگانی که حضورشان با زندگی مردم در هم تنیده و این روستا را به روستای لک‌لک‌ها مشهور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سارا بابایی- دو لک‌لک در قاب هلال ماه نو، صحنه‌ای کم‌نظیر در روستای کپر جودکی رقم زدند.

 این لحظه خاص توسط علی مهران، عکاس هنرمند، ثبت شد و همراهی آن با موسیقی حسام ناصری و نوازندگی میلاد محمدی حس‌وحالی عاشقانه و خیال‌انگیز به این رویداد بخشید.

روستای کپر جودکی که در نزدیکی تالاب بیشه دالان واقع شده، بیش از ۵۰ سال است مأمن لک‌لک‌هایی شده که هر ساله برای زادآوری به این منطقه می‌آیند.

همزیستی مسالمت‌آمیز مردم روستا با این پرندگان، جلوه‌ای متفاوت به زندگی محلی داده است.

 اهالی روستا با ساختن سکوهایی در بام خانه‌هایشان، لک‌لک‌ها را پذیرفته‌اند و همین رفتار دوستانه سبب شده لقب روستای لک‌لک‌ها برای کپر جودکی بر سر زبان‌ها بیفتد.

حالا، در دل این همزیستی، تصویری از وداع لک‌لک‌ها با ماه نو، یادآور پیوندی عمیق میان طبیعت، انسان و آسمان شده است؛ پیوندی که روایتگر عشق، پایداری و زیبایی در ساده‌ترین جلوه‌های زندگی روستایی است.

