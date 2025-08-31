باشگاه خبرنگاران جوان - در گزارش بلومبرگ آمده است: گروهی متشکل از حدود ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی راهکار‌های حقوقی برای جایگزینی اصل اجماع با سازوکار رأی‌گیری اکثریت واجد شرایط هستند؛ تغییری که می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را سریع‌تر و مؤثرتر کند و مانع از اعمال نفوذ یکجانبه برخی کشور‌ها شود.

گزارش بلومبرگ می‌افزاید: این ابتکار در واکنش به اقدامات مکرر مجارستان مطرح شده که طی سال‌های اخیر با وتوی طرح‌های حمایتی از اوکراین و مخالفت با تحریم‌های ضدروسی، روند تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، بوداپست در تاریخ ۲۸ آگوست (۶ شهریور) از امضای بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت حملات روسیه به کی‌یف خودداری کرد و همچنان مانع آزادسازی بسته ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی برای بازپرداخت هزینه تجهیزات نظامی ارسال شده به اوکراین است.

در گزارش بلومبرگ آمده است: در همین ارتباط، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به تلاش کشور‌های عضو برای رفع انسداد مالی، گفت که لزومی ندارد همه کشور‌ها در اقدامات اتحادیه اروپا مشارکت کنند، اما باید اجازه دهند دیگران اقدام کنند.

گزارش بلومبرگ می‌افزاید: با وجود اینکه اصل اجماع همچنان به عنوان پایه سازوکار تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا حفظ شده است، سند منتشرشده تأکید دارد که استفاده از راهکار رأی‌گیری اکثریت واجد شرایط می‌تواند کارآمدی اتحادیه را در مسائل کلیدی سیاست خارجی افزایش دهد و از انسداد‌های سیاسی جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش، این تحول بالقوه می‌تواند نقطه عطفی در ساختار تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا به ویژه در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی و اختلافات میان اعضای این اتحادیه باشد.

پیتر سیجارتو وزیر خارجه مجارستان پیش‌تر در واکنش به نشست غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ، اعلام کرد که این اتحادیه به جای تلاش برای صلح، خود را برای جنگی طولانی در اوکراین آماده می‌کند.

سیجارتو در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با بیان اینکه در نشست روز شنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ مشخص شد که بروکسل و اکثر کشور‌های عضو، در حال برنامه‌ریزی برای ادامه جنگ هستند، نوشت: آنها قصد دارند ده‌ها میلیارد یورو برای حقوق سربازان، پهپادها، تسلیحات و اداره دولت اوکراین اختصاص دهند.

وزیر خارجه مجارستان همچنین کمیسیون اروپا را به اولویت دادن به کی‌یف در برابر منافع کشور‌های عضو متهم کرد و افزود: آنها به طور کامل حقوق اقلیت مجارستانی‌های ساکن در منطقه ترانس‌کارپاتیا اوکراین و امنیت انرژی ما را نادیده می‌گیرند و هنوز پاسخی به نامه مشترک ما با اسلواکی درباره تهدید مسیر تأمین انرژی از سوی کی‌یف نداده‌اند.

سیجارتو در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت از توافق ایالات متحده و روسیه، گفت: تنها توافق واشنگتن و مسکو می‌تواند به جنگ در اوکراین پایان دهد.

وی همچنین از رویکرد اتحادیه اروپا برای عضویت شتاب‌زده اوکراین در این اتحادیه انتقاد کرد و افزود: الحاق اجباری اوکراین به اتحادیه اروپا، کشاورزان مجارستانی و امنیت غذایی ما را نابود خواهد کرد.

وزیر خارجه مجارستان در بخش دیگری از پیام خود با بیان اینکه بوداپست پول مالیات‌دهندگان مجارستانی را صرف تأمین مالی ارتش اوکراین نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: ما زیر بار تحریم‌هایی که تأمین انرژی مجارستان را تهدید کرده و هزینه‌های خانواده‌های مجارستانی را افزایش دهد، نخواهیم رفت.

منبع: ایرنا