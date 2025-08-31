نگاه متفکر و عمیق حکیم ابوالقاسم فردوسی، این بار نه از فراز آرامگاهش در توس، که از کرانه‌های نیلگون خلیج‌فارس به افق دوخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نگاه متفکر و عمیق حکیم ابوالقاسم فردوسی، این بار نه از فراز آرامگاهش در توس، که از کرانه‌های نیلگون خلیج‌فارس به افق دوخته شده است. سردیس باشکوه او، همچون نگهبانی ابدی، در نقطه‌ای ایستاده که نامش با هویت و تاریخ ایران گره خورده است. این حضور نمادین، پیوندی است میان حماسه‌سرای بزرگ ایران و میراث جاودانه‌ای که در جنوبی‌ترین نقطه کشور، با امواج دریا همنوا شده است.

این همنشینی شکوهمند را عماد نعمت‌اللهی، عکاس، در یک قاب هنرمندانه جاودان کرده و به تازگی و بعد از توهین یک چهره کمتر شناخته شده در فضای مجازی، این تصویر در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است. با بهره‌گیری از تکنیک رد ستارگان، آسمان شب به چرخشی کیهانی بر گرد چهره‌ استوار فردوسی درآمده و تداعی‌گر عظمتی است که از دل شاهنامه برآمده و در پهنه‌ آسمان ایران گسترده شده است.

سردیس فردوسی در سواحل خلیج فارس

حضور نمادین فردوسی در این پهنه جغرافیایی، پیامی روشن دارد: نام «خلیج‌فارس» تنها یک واژه در نقشه‌ها نیست، بلکه ریشه در فرهنگی عمیق و زبانی غنی دارد که فردوسی جان خود را برای زنده نگه داشتن آن گذاشت. این تصویر، تلاقی شکوهمند تاریخ، جغرافیا و هنر است؛ جایی که حماسه شاهنامه با حماسه پایداری ایرانیان درهم آمیخته و منظره‌ای جاودانه خلق کرده است. تندیس حکیم، خاموش اما پرصلابت، یادآور می‌شود که این مرز، تا ابد پارسی خواهد ماند.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: حکیم ابوالقاسم فردوسی ، آرامگاه توس
خبرهای مرتبط
شاهنامه فردوسی روایت‌گر آیین‌های کهن ایرانیان
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
آیا در شاهنامه به خداپرستی و دینداری اشاره شده است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زنان با ورزش، کمتر از مردان می‌میرند
این هشدار را جدی بگیرید؛ روان‌درمانی فقط درد دل نیست
دروغی که کار دست سردبیر نیویورک‌تایمز داد
آخرین اخبار
دروغی که کار دست سردبیر نیویورک‌تایمز داد
زنان با ورزش، کمتر از مردان می‌میرند
این هشدار را جدی بگیرید؛ روان‌درمانی فقط درد دل نیست
طولانی‌ترین کسوف تاریخ؛ خورشید گرفتگی کامل ۱۹۷۳ برای برخی مردم دنیا ۷۴ دقیقه طول کشید
راز مثلث برمودا با توضیح علمی دانشمندان فاش شد؟
غزه؛ آینه انسانیت ما و تنها یادگاری از رؤیا‌های بر بادرفته مسلمانان
افزایش جریمه خوابیدن در فضای ‌باز در سانفرانسیسکو
آقازاده در دقیقه منهای ۲۰!
اندازه دور گردن می‌تواند شاخصی برای سنجش سلامتی باشد
تاثیر مثبت مطالعه گروهی بر کتابخوان شدن
خداحافظی با عروسی‌های شلوغ | فقط ۲۰ درصد ظرفیت تالارها برای عروسی است
برای رفع خستگی بدن چی بخوریم؟
فرمانده شهید قرارگاه خاتم از زاویه‌ای که نمی‌شناسید
شما مقصر نیستید، کورتیزول مقصر است!
این توپ می‌تواند از ماه عکس بگیرد
چرخ «ارابه های گیدعون» در باتلاق غزه
متا زیر فشارها بیشتر از نوجوانان محافظت می‌کند
دیدگاه دکتر باهنر درباره اقتصاد جامعه؛ عدالت ستون فقرات جامعه مکتبی است