باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سیدرضا سلامتی فرماندار دلفان امروز گفت: تولیدات کشاورزی عمدتا نخود است و ۳۵ تا ۴۰ هزارتن سالانه تولید دارد.

سلامتی بیان کرد: در حوزه تولید عسل این ۹۰ هزار کلنی عسل با تولید سالانه یک هزارتن در دلفان وجود دارد.

وی افزود: خام فروشی و برندسازی ضعیف باعث شده است که این شهرستان دچار خسارت‌های زیادی باشد و در زمینه بسته بندی نخود، گیاهان دارویی و فرآوری عسل برنامه ریزی‌هایی شده است.

فرماندار دلفان اظهار کرد: از ۲۴ واحد صنعتی شهرستان ۲۰ واحد تعطیل است و صنایع غذایی نیاز به سرمایه گذاری دارد.

وی گفت: ۱۲۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۲۲۰ میلیارد تومان در هفته دولت در نظر گرفته شد که سد تاج امیر بخشی از این اعتبار بوده که فعلا افتتاح نشده است.

فرماندار دلفان بیان کرد: راه‌های ۱۲۲ روستای دلفان هنوز آسفالت نشده‌اند و نیاز به توجه بیشتر مسئولین است.