فرماندار دلفان گفت: ۹۰ هزار کلنی عسل با تولید سالانه یک هزارتن در شهرستان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سیدرضا سلامتی فرماندار دلفان امروز گفت: تولیدات کشاورزی عمدتا نخود است و ۳۵ تا ۴۰ هزارتن سالانه تولید دارد.

سلامتی بیان کرد: در حوزه تولید عسل این ۹۰ هزار کلنی عسل با تولید سالانه یک هزارتن در دلفان وجود دارد.

وی افزود: خام فروشی و برندسازی ضعیف باعث شده است که این شهرستان دچار خسارت‌های زیادی باشد و در زمینه بسته بندی نخود، گیاهان دارویی و فرآوری عسل برنامه ریزی‌هایی شده است.

فرماندار دلفان اظهار کرد: از ۲۴ واحد صنعتی شهرستان ۲۰ واحد تعطیل است و صنایع غذایی نیاز به سرمایه گذاری دارد.

وی گفت: ۱۲۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۲۲۰ میلیارد تومان در هفته دولت در نظر گرفته شد که سد تاج امیر بخشی از این اعتبار بوده که فعلا افتتاح نشده است.

فرماندار دلفان بیان کرد: راه‌های ۱۲۲ روستای دلفان هنوز آسفالت نشده‌اند و نیاز به توجه بیشتر مسئولین است.

برچسب ها: عسل ، دلفان
خبرهای مرتبط
رویای کودکان روستای زلیوا دلفان به حقیقت پیوست
آغاز ساخت مدرسه ۶ کلاسه روستای «چشمه‌خانی نورعلی» دلفان
لرستان؛
فرماندار دلفان منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
چراغ‌های خاموش، خطر‌های روشن؛ ضعف روشنایی در محور‌های لرستان
فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی؛ تحقق ۳۳۰ پروژه خرم آباد با تزریق ۴۷ هزار میلیارد تومان
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
آخرین اخبار
حمایت مالی ۳۲ میلیارد تومانی از ۵۱ پروژه اشتغالزایی در خرم‌آباد
رکوردشکنی بودجه عمرانی لرستان؛ پروژه‌های کلان در راهند
تأمین زمین، کابوس بی انتهای طرح جوانی جمعیت در لرستان؛ تنها ۳ درصد متقاضیان زمین دار شدند!
پایان مدارس کانکسی در لرستان؛ ۳۴۷ کلاس درس جدید تا مهرماه تحویل داده می‌شود
چراغ‌های خاموش، خطر‌های روشن؛ ضعف روشنایی در محور‌های لرستان
فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی؛ تحقق ۳۳۰ پروژه خرم آباد با تزریق ۴۷ هزار میلیارد تومان
زیرساخت‌های لرستان؛ از وعده‌های نیمه‌تمام تا اعتبارات تازه کارگزاری‌ها
شرکت‌های پشتیبان، حلقه مفقوده مشاغل خانگی در لرستان
از خوشه‌های زرین تا ارزآوری؛ آینده صادرات گندم لرستان
۷۷ درصد خانه‌های روستایی لرستان ایمن شدند
دلفان؛ زنبورستان طلایی ایران با برداشت یک‌هزار تن عسل در سال
پناهگاه شهرداری؛ مقصد سگ‌های بی‌صاحب خرم‌آباد
کالاهای خاک‌خورده در انبارها، سرمایه‌های تازه اقتصاد لرستان شدند
پرواز لک‌لک‌ها در بدرقه ماه نو
از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان
زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان
آلودگی فاضلاب در قلب طبیعت؛ وقتی گهر هم نفس کم می‌آورد
افتتاح خط ۳۰ اینچ نفت ترش؛ توسعه انرژی در لرستان به مرحله جدید رسید
طبیعت لرستان آماده استقبال از گردشگران بومی و خارجی
ماهوردشت لرستان مقصد نوین گردشگران
بازگشت «کیوار» به خط تولید؛ جان تازه‌ای برای صنعت لبنیات لرستان
وعده‌های ناتمام پرداخت تسهیلات در گذر ۶ سال بعد از سیل ۹۸
ساخت نخستین کارخانه تولید کود کلات کشور در لرستان