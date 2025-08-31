باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سال‌هاست کشاورزی ایران با دو چالش اساسی دست و پنجه نرم می‌کند: کاهش منابع آب و پایین بودن بهره‌وری تولید.

لرستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. کشاورزی سنتی در این استان که عمدتاً وابسته به کشت در فضای باز و الگوهای آبیاری پرمصرف است، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی و زیست‌محیطی نیست. در چنین شرایطی، توسعه کشت گلخانه‌ای به‌عنوان راهبردی نوین، هم امکان افزایش چندبرابری تولید را فراهم می‌کند و هم به مدیریت منابع محدود آب کمک می‌کند.

اکنون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با آماده‌سازی بیش از ۳۲۸ هکتار زمین برای احداث گلخانه، گام مهمی در مسیر تغییر الگوی کشت برداشته است؛ طرحی که می‌تواند آینده کشاورزی استان را متحول سازد.

گلخانه‌ها، ضربه‌گیر کم‌آبی و افزایش تولید

نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: هم‌اکنون ۱۰۲ هکتار گلخانه در لرستان فعال است که سالانه بیش از ۲۴ هزار تن محصول تولید می‌کنند.

او با اشاره به راندمان بالای کشت گلخانه‌ای می‌افزاید: هر هکتار گلخانه به طور متوسط ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن محصول تولید می‌کند؛ رقمی که حدود ۱۰ برابر تولید فضای باز است. در عین حال مصرف آب در این شیوه تنها یک‌دهم کشاورزی سنتی خواهد بود.

۳۲۸ هکتار آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران

صیادی از فرصت تازه‌ای برای فعالان بخش کشاورزی خبر می‌دهد: ۳۲۸ هکتار گلخانه با هدف افزایش تولید و کاهش مصرف آب در استان آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است. پیش‌بینی ما این است که در سال‌های آینده سطح گلخانه‌های استان به ۵۰۰ هکتار برسد.

به گفته او، این اقدام نه‌تنها موجب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود بلکه می‌تواند لرستان را در زمره استان‌های پیشرو در بهره‌وری منابع آب قرار دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، توسعه گلخانه‌ها را یکی از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی استان دانسته و تأکید می‌کند: با اجرای این طرح، شاهد جهش چشمگیری در تولید محصولات کشاورزی و بهره‌وری منابع آب استان خواهیم بود.

فرصتی برای سرمایه‌گذاران و آینده‌ای سبزتر

طرح توسعه گلخانه‌ها در لرستان تنها یک پروژه عمرانی یا کشاورزی نیست؛ بلکه پاسخی است به چالش بزرگ تغییر اقلیم و کم‌آبی. این طرح همزمان می‌تواند منافع اقتصادی (افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی) و منافع زیست‌محیطی (صرفه‌جویی در منابع آب) را تضمین کند.

اکنون توپ در زمین سرمایه‌گذاران است؛ کسانی که با ورود به این عرصه می‌توانند نه‌تنها سود اقتصادی کسب کنند بلکه در تحقق آینده‌ای پایدار برای کشاورزی لرستان نقش‌آفرینی کنند.