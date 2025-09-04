یاشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کارخانه سیمان دورود بهعنوان یکی از قدیمیترین صنایع استان لرستان، فعالیت خود را از سال ۱۳۳۸ در قالب اولین واحد (واحد شماره یک) آغاز کرد.
واحد دوم با روش خشک در سال ۱۳۴۸ راهاندازی شد و ظرفیت تولید روزانه آن به حدود ۱۰۰۰ تن رسید. در این واحد عمدتاً سیمان تیپ ۱ برای مصارف ساختمانی تولید میشد.
واحد سوم که بزرگترین واحد تولیدی است، در سال ۱۳۵۹ شروع به کار کرد. این واحد با روش خشک و تولید روزانه حدود ۲۵۰۰ تن، توانایی تولید سیمان تیپهای ۱، ۲ و ۵ را دارد.
از شکوه صنعتی تا مشکلات روزمره
سیمان تیپ ۵ (ضد سولفات): در واحد اول تولید میشود و به دلیل مقاومت خوب، در پروژههای سدسازی، پلسازی و زمینهای شور یا گچی کاربرد دارد شرکت سیمان دورود.
سیمان حفاری: به سفارش شرکتهای نفتی تولید میشود که در مناطق نفتخیز کاربرد دارد شرکت سیمان دورود.
تیپ ۱ مخصوص با قلیایی پایین: به سفارش ذوبآهن و تحت تأیید کارشناسان روس تأمین میشد شرکت سیمان دورود.
کمبود برق چراغ کارخانه را کم سو کرده است
مهندس فرهنگ ساکی مدیرعامل کارخانه، با اشاره به کهنگی تکنولوژی تولید بیان کرده که سیمان دورود مصرف انرژی بسیار بالایی دارد.
وی تأکید کرده کارخانه برای تولید حدود ۱۸۰۰ تن سیمان به ۱۱ مگاولت برق نیاز دارد، در حالی که در کارخانههای دیگر با تنها ۸ مگاولت، ۴۰۰۰ تن تولید میکنند. این اختلاف نشاندهنده راندمان پایین و مصرف زیاد است.
ساکی افزود: همچنین به فرسودگی تجهیزات اشاره شده که هزینههای تولید را شدیداً افزایش داده است.
زیان ۷۵ میلیارد تومانی کارخانه سیمان در سال ۱۴۰۳
فرهنگ ساکی مدیرعامل سیمان دورود با اشاره به زیان ۷۵ میلیارد تومانی کارخانه سیمان دورود در سال ۱۴۰۳ گفت این مقدار زیان در تاریخ صنعت سیمان درود بیسابقه است، که ان هم به دلیل ناترازی انرژی بود، زیرا نزدیک به ۵ ماه کارخانه سیمان اصلا کار نکرد و مسئولین وقت هم در تامین انرژی برق در تابستان ما را یاری نکردند و در زمستان هم متاسفانه با قطع گاز واحد دو ماه تعطیل شد و ۳۰۰هزار تن محصول از دست ما رفت و باعث شد ما ضرر بزرگی را متحمل بشویم.
وی گفت کارخانههای سیمان دیگر در کشور سود خوبی در این زمان کردند، زیرا آنها مشکل انرژی نداشتند، چون با ۳۵ درصد انرژی که ما مصرف میکنیم آنها تولیدشان را انجام دادند و مشتریهای ما هم جذب آنها شدند و سود خوبی بردند.
مسائل زیستمحیطی و فرسودگی تجهیزات عاملهای مهم رکود سیمان دورود
ساکی با اشاره به مستهلک بودن این کارخانه گفت حدود ۷۰ سال است که سیمان دورود بنا شده افزود: هم اکنون اصلیترین موضوع محیط زیستی این کارخانه این نیست که ما داریم از این کارخانه این دود و آلودگی تولید میکنیم اصلیترین موضوع محیط زیستی این شرکت این است که ما داریم انرژی رو مصرف میکنیم و مصرف منابع ارژی امروز یکی از مهمترین موضوعات در دنیاست.
استهلاک تجهیزات: از بزرگترین مشکلات کارخانه است؛ فناوری فرسوده باعث افزایش هزینه تولید، کاهش بازده و خطر برای کارگران شده است.
مسائل زیستمحیطی: مصرف انرژی بالا و آلایندگی از جمله چالشهای مهم هستند. این کارخانه با توجه به مصرف برق بسیار زیاد، نسبت به کارخانههای مدرن دیگر کارایی ضعیفتری دارد.
آلودگی هوا: مطالعات علمی نشان میدهند انتشار گازهایی نظیر CO و NOx از دودکشهای اصلی میتواند برای سلامت ساکنان مجاور خطرناک باشد.
کارخانه سیمان دورود نماد این شهر
امام جمعه موقت دورود در سخنانی بیان کرده که کارخانه سیمان دورود «آبروی شهر» است و با انتصاب مدیری جوان، مؤمن و انقلابی امید به تحول در کارخانه افزایش یافته است.
همچنین از مسئولان خواسته شده که از این مدیر جوان حمایت کنند تا چالشها و حاشیههای گذشته تکرار نشود.
وی نیز گفت: که افراد متعدد به مدیرعامل جدید انتقاد دارند و این در حالیست که او مدیری انقلابی، بسیجی و توانمند است و باید حمایت شود.
کارخانه سیمان دورود نمادی از شروع صنعتی شدن در غرب کشور محسوب میشود.
با بیش از نیم قرن فعالیت، این مجموعه صنعتی با توان تولید چند نوع سیمان کاربردی، اهمیت تاریخی دارد. با این حال، فناوری فرسوده، مشکلات زیستمحیطی، هزینههای بالا و بدهیهای انباشته، همگی تهدیدی جدی برای استمرار این واحد صنعتی هستند. امید است که با سرمایهگذاری جدید و مدرنیزاسیون، مسیر روشنتری برای آینده این صنعت فراهم شود.