باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در نگاه نخست، دیوارکشی و حصار اطراف یک دانشگاه موضوعی بدیهی و ساده به نظر میرسد؛ اقدامی که باید جزو اولین گامهای احداث هر مجموعه آموزشی باشد. اما در خرمآباد، پردیس بزرگ پیامنور با وسعت ۱۴ هکتار و زیربنای ۱۲ هزار مترمربع، شش سال است که بدون حصار رها شده و به محوطهای باز و ناایمن تبدیل شده است.
این بحران نه ناشی از کمبود امکانات و نه پیچیدگیهای فنی است؛ ریشه آن در اختلافات مالی حلنشده میان دانشگاه پیامنور و ادارهکل ورزش و جوانان لرستان است.
اختلافی قدیمی که امروز هزینه آن را هزاران دانشجو، بهویژه بانوان، با احساس ناامنی روزانه میپردازند.
از افتتاح باشکوه تا بحران امنیت
پردیس دانشگاه پیامنور خرمآباد در ۱۹ آذر ۱۳۹۶ با حضور مقامات ملی و استانی افتتاح شد. پروژهای که قرار بود پایان سالها استیجاری بودن دانشگاه و آغاز دورهای نوین در آموزش عالی لرستان باشد.
اما این رویای بزرگ بهدلیل عدم تکمیل حصارکشی، به کابوسی ناخواسته بدل شد. دانشجویان و کارمندان بهجای آرامش در فضای علمی، با ترس از ورود حیوانات و افراد ناشناس دستوپنجه نرم میکنند.
ریشه اختلاف در دهکده المپیک
پیمان رجبی، رئیس دانشگاه پیامنور لرستان، درباره ریشه این مشکل توضیح میدهد:طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۸۶، دو ساختمان نیمهکاره به همراه هشت هکتار زمین در دهکده المپیک برای پنج سال به ما واگذار شد. دانشگاه هزینههای زیادی در آن محل انجام داد. اما در سال ۹۶ با طرح دعوی ورزش و جوانان و حکم استاندار وقت مجبور به تخلیه شدیم، به شرط آنکه هزینههای انجامشده معادل ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به دانشگاه پرداخت شود. متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
طلبی که پرداخت نشد، حصاری که ساخته نشد
رجبی ادامه میدهد:در آن زمان هزینههای انجامشده دانشگاه ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ بهروز رسانی و حدود ۶۰ میلیارد ریال برآورد شد. با وجود دو مصوبه در سالهای ۹۸ و ۱۴۰۰ و حتی توافقنامه با نماینده وقت مجلس، هیچگاه این طلب پرداخت نشد. ما امیدوار بودیم این منابع را صرف حصارکشی پردیس کنیم، اما بنبست اداری باعث شد دانشگاه در وضعیت ناایمن باقی بماند.
به گفته رئیس دانشگاه، مهمترین معضل فعلی مربوط به ضلع شرقی پردیس و منطقهای تپهماهواری با درهای عمیق است.
او میگوید:نبود دیوار در این بخش، محوطه را به یک شکاف امنیتی بزرگ تبدیل کرده است. حضور گاهوبیگاه افراد ناشناس و ورود حیوانات اهلی و وحشی نتیجه مستقیم همین معضل است و کنترل شبانهروزی کل محدوده برای ما غیرممکن است.
تهدید امنیت و کیفیت آموزش
ناامنی موجود، تأثیر مستقیم بر کیفیت آموزش گذاشته است. دانشجویان از ترس حمله حیوانات یا مواجهه با افراد ناشناس تمرکز لازم برای تحصیل ندارند و کارمندان نیز با دلهره در ساعات پایانی دانشگاه را ترک میکنند. این وضعیت نهتنها آرامش علمی را بر هم زده، بلکه شأن و اعتبار آموزش عالی در لرستان را نیز زیر سؤال برده است.
دانشگاه پیامنور لرستان با ۱۳ هزار دانشجو و ۱۰۸ عضو هیأت علمی، دومین دانشگاه بزرگ استان است. حل مشکل امنیتی پردیس خرمآباد تنها دغدغه یک مرکز آموزشی نیست، بلکه ضرورتی برای کل نظام آموزش عالی و امنیت روانی خانوادههای دانشجویان در استان است.