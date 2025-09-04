موضوع پروژه‌های نیمه‌کاره راه‌سازی یکی از دغدغه‌های جدی توسعه منطقه به شمار می‌رود و لرستان با موقعیت جغرافیایی خاص نیازمند شبکه حمل‌ونقل کارآمد و ایمن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از پروژه‌های راه‌سازی و جاده‌ای استان به دلایل مختلف نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و همین امر مشکلاتی برای مردم و اقتصاد منطقه ایجاد کرده است.

راه‌آهن دورود-بروجرد-ملایر گام مهمی در اتصال جنوب به مرکز کشور است/ اجرای یکپارچه پروژه‌های ریلی 

استاندار لرستان در بازدید از پروژه راه‌آهن دورود-بروجرد-ملایر با حضور «عباس گودرزی» نماینده مردم بروجرد و اشترینان، بر اهمیت پیگیری مستمر پروژه‌های راه‌آهن استان و نقش مردم در همراهی با توسعه تأکید کرد و گفت: این مسیر‌ها جنوب کشور را به مرکز و سایر استان‌ها متصل خواهد کرد.

پروژه‌های راه‌آهن با نگاه یکپارچه اجرا می‌شوند

مهندس سید «سعید شاهرخی» با اشاره به اهمیت مسیر‌های راه‌آهن دورود-خرم‌آباد و دورود-بروجرد-ملایر، افزود: ما پکیج این مجموعه پروژه‌ها را همه با هم می‌بینیم، همانگونه که مسیر دورود- خرم‌آباد برای ما مهم است، مسیر دورود-بروجرد-ملایر نیز بسیار حائز اهمیت است. 
وی ادامه داد: این پروژه‌ها به طور همزمان، جنوب کشور را به مرکز متصل می‌کند و ارزش آن زمانی تکمیل می‌شود که خط آهن همدان نیز به شبکه متصل شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش از تلاش‌های عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان، در پیشبرد این پروژه‌ها تقدیر کرد و گفت:
علت حضور همه ما امروز، نگاه‌ها و پیگیری‌های مستمر جناب آقای گودرزی است. 
مهندس شاهرخی افزود: مردم نجیب و با فرهنگ بروجرد با همراهی و همکاری خود، مسیر توسعه را هموار می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ بالای مردم شهرستان بروجرد است.
وی تصریح کرد: همراهی مردم با این پروژه‌ها حتی پیش از پرداخت خسارت اراضی آنها، نشان دهنده حمایت همه جانبه مردم از مسیر توسعه لرستان است.

پرداخت معارضین و حمایت قانونی

شاهرخی همچنین درباره مسائل مالی پروژه اظهار داشت: ریالی از اراضی مردم در مسیر اجرای این پروژه را نقض نمی‌کنیم و سازوکار قانونی پرداخت‌ها رعایت می‌شود، خوشبختانه پول معارضین بلوکه شده، آماده پرداخت است و مصوبه‌های لازم استان برای حمایت از مردم و پروژه‌ها فراهم است.

استاندار لرستان تأکید کرد: ما آمادگی داریم هر مصوبه‌ای که لازم باشد در استان تصویب شود تا مردمی که جانانه از توسعه استقبال می‌کنند، رضایت داشته و برای سایر نقاط کشور، الگو باشند.

 اهمیت راه در لرستان

راه‌های ارتباطی لرستان نه‌تنها برای جابه‌جایی مردم استان اهمیت دارد، بلکه مسیر اصلی ترانزیتی میان مرکز و غرب کشور و حتی کریدور ارتباطی به عراق و سوریه محسوب می‌شود. بسیاری از روستا‌ها و مناطق محروم استان تنها از طریق جاده‌های فرعی به مرکز شهر‌ها متصل می‌شوند، و نبود جاده‌های استاندارد موجب افزایش تصادفات، دشواری حمل‌ونقل کالا و کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده است.

 عوامل نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها

کمبود بودجه: مهم‌ترین عامل، محدودیت اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل پروژه‌هاست.

تورم و افزایش هزینه‌ها: تغییرات مداوم قیمت مصالح و دستمزد پیمانکاران موجب توقف یا کندی کار می‌شود.

مشکلات پیمانکاران: ضعف توان مالی و فنی برخی پیمانکاران باعث می‌شود پروژه‌ها به موقع پیش نرود.

موانع محیط‌زیستی و زمین‌شناسی: شرایط کوهستانی، رانش زمین، و لزوم اخذ مجوز‌های زیست‌محیطی زمان پروژه‌ها را طولانی کرده است.

تغییر اولویت‌ها و مدیریت‌ها: با تغییر دولت‌ها و مدیران، بعضی پروژه‌ها از دستور کار خارج یا در اولویت پایین‌تر قرار می‌گیرند.

پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌سازی در لرستان نه‌تنها یک مسئله عمرانی، بلکه یک موضوع اجتماعی و اقتصادی است. تکمیل آنها می‌تواند زیرساختی برای رشد گردشگری، افزایش امنیت جاده‌ای، رونق کشاورزی و صنعت، و کاهش محرومیت مناطق دورافتاده باشد.

 در شرایطی که لرستان از بیکاری بالا و مشکلات توسعه‌ای رنج می‌برد، توجه به این پروژه‌ها می‌تواند گامی جدی در مسیر عدالت و پیشرفت استان باشد.

