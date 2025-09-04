باشگاه خبرنگاران جوان - برای کاهش وزن باید کمتر از میزان کالری که بدن میسوزاند مصرف کنید. البته فقط کالری دریافتی و مصرفی همه چیز را توضیح نمیدهد. عوامل زیادی مثل ژنتیک، هورمونها، سن و بیماریها هم بر کاهش وزن اثر گذارند.
باعث سیری طولانیتر میشود و هوس خوردن را کاهش میدهد.
به حفظ عضله کمک کرده و از برگشت وزن جلوگیری میکند.
منابع: تخممرغ، گوشت، مرغ، توفو، مغزها، دانهها و حبوبات.
مانند نوشابه، آبمیوههای صنعتی و شیرکاکائو.
کالری مایع مثل کالری جامد ثبت نمیشود و مصرف زیاد باعث پرخوری میشود.
قبل از غذا کمک به کاهش اشتها میکند.
فواید دیگر: سلامت مغز، کاهش خطر سنگ کلیه، افزایش انرژی.
تمرینات قدرتی → حفظ عضلات و متابولیسم.
کاردیو (پیادهروی، شنا، دویدن) → چربیسوزی و سلامتی عمومی.
فواید دیگر: بهبود خلقوخو، کاهش بیماریهای مزمن، افزایش طول عمر.
کربوهیدراتهای تصفیهشده و غذاهای فرآوریشده را کاهش دهید
مثل نان سفید، برنج سفید، شیرینیها و بیسکوییتها.
کمفیبر و پرکالری هستند، باعث گرسنگی بیشتر و اثر منفی روی هورمونهای اشتها میشوند.
خوردن آگاهانه (Mindful eating): تمرکز روی هر لقمه و کاهش هوسها
میوه و سبزیجات بیشتر: کمکالری و پر فیبر
ذخیره خوراکیهای سالم: وسوسه برای غذاهای ناسالم کمتر میشود
آمادهسازی وعدهها (Meal prep): صرفهجویی در زمان و تغذیه سالمتر
حمایت اجتماعی: خانواده یا دوستان میتوانند انگیزه را افزایش دهند
و در نتیجه:
کاهش وزن پایدار نیازمند کسری کالری متناسب با بدن، تغذیه سالم و ورزش منظم است. کیفیت غذا مهمتر از صرفاً کم کردن کالری است. با رعایت این اصول، میتوانید وزن خود را کنترل کنید و در عین حال سلامت و انرژی بدنی خود را حفظ کنید.
منبع: همشهری آنلاین