باشگاه خبرنگاران جوان - برای کاهش وزن باید کمتر از میزان کالری که بدن می‌سوزاند مصرف کنید. البته فقط کالری دریافتی و مصرفی همه چیز را توضیح نمی‌دهد. عوامل زیادی مثل ژنتیک، هورمون‌ها، سن و بیماری‌ها هم بر کاهش وزن اثر گذارند.

پروتئین بیشتری مصرف کنید

باعث سیری طولانی‌تر می‌شود و هوس خوردن را کاهش می‌دهد.

به حفظ عضله کمک کرده و از برگشت وزن جلوگیری می‌کند.

منابع: تخم‌مرغ، گوشت، مرغ، توفو، مغزها، دانه‌ها و حبوبات.

نوشیدنی‌های قندی را محدود کنید

مانند نوشابه، آبمیوه‌های صنعتی و شیرکاکائو.

کالری مایع مثل کالری جامد ثبت نمی‌شود و مصرف زیاد باعث پرخوری می‌شود.

آب کافی بنوشید

قبل از غذا کمک به کاهش اشتها می‌کند.

فواید دیگر: سلامت مغز، کاهش خطر سنگ کلیه، افزایش انرژی.

ورزش کنید

تمرینات قدرتی → حفظ عضلات و متابولیسم.

کاردیو (پیاده‌روی، شنا، دویدن) → چربی‌سوزی و سلامتی عمومی.

فواید دیگر: بهبود خلق‌وخو، کاهش بیماری‌های مزمن، افزایش طول عمر.

کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده و غذا‌های فرآوری‌شده را کاهش دهید

مثل نان سفید، برنج سفید، شیرینی‌ها و بیسکوییت‌ها.

کم‌فیبر و پرکالری هستند، باعث گرسنگی بیشتر و اثر منفی روی هورمون‌های اشتها می‌شوند.

نکات ساده برای کاهش وزن پایدار

خوردن آگاهانه (Mindful eating): تمرکز روی هر لقمه و کاهش هوس‌ها

میوه و سبزیجات بیشتر: کم‌کالری و پر فیبر

ذخیره خوراکی‌های سالم: وسوسه برای غذا‌های ناسالم کمتر می‌شود

آماده‌سازی وعده‌ها (Meal prep): صرفه‌جویی در زمان و تغذیه سالم‌تر

حمایت اجتماعی: خانواده یا دوستان می‌توانند انگیزه را افزایش دهند

و در نتیجه:

کاهش وزن پایدار نیازمند کسری کالری متناسب با بدن، تغذیه سالم و ورزش منظم است. کیفیت غذا مهم‌تر از صرفاً کم کردن کالری است. با رعایت این اصول، می‌توانید وزن خود را کنترل کنید و در عین حال سلامت و انرژی بدنی خود را حفظ کنید.

منبع: همشهری آنلاین