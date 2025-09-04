باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری امروز در آیین افتتاح چند پروژه عمرانی در شهر صدرا، اظهارداشت: جلسه با شکوه امروز در شهر صدرا مصادف با ماه ربیع الاول و پیامبر بزرگ رحمت شده است.

او با بیان اینکه شهر صدرا در پی فلسفه ایجاد احداث چند شهر اقماری در کشور شکل کرد، افزود: طراحی این شهر برای خانه‌های ویلایی بود و قرار نبود انبوه سازی و بلندمرتبه سازی انجام شود اما در نهایت حتی اقتصاد شهر صدرا متناسب با آنچه که در عمل اتفاق افتاده نیست.

استاندار فارس ادامه داد: وقتی مجموعه‌ای سکونتگاهی شکل می‌گیرد و به مرور زمان ماهیت آن تغییر می‌کند، انجام اصلاحات و زیرساخت‌ها در آن با سختی مواجه خواهد شد.

امیری تصریح کرد: وضعیت جدیدی در این شهر بر ما تحمیل شده و قطعا مدیریت شهری با افزایش روزانه جمعیت این شهر با کاری دشوار رو به رو است؛ کاری که تنها با همکاری، همراهی و همدلی به نتیجه می‌رسد.

او یادآور شد: از پاییز سال گذشته تاکنون اقدامات ارزشمندی در شهر صدرا انجام شده اما در عین حال توسعه و انطباق این شهر با شرایط تحمیلی ناخواسته کاملا مشهود است.

استاندار فارس اضافه کرد: اجرای بعضی از پروژه‌ها برای رفاه و جلوگیری از هدر رفتن بنزین، وقت مردم و ترافیک بسیار قابل اهمیت است.مانند مرکز فنی که امروز در این شهر به بهره‌برداری رسید که در نوع خود بی‌نظیر است.

امیری با اشاره به بهره‌برداری از پارک ملاصدرا در این شهر، گفت: همینکه مردم احساس کنند جایی است که می‌توانند به تفریح و نشاط بپردازند، نشاط و شادابی تزریق می‌شود؛از افراد افسرده، جامعه توسعه یافته به وجود نمی‌آید.

او به طرح سه مطالبه نائب رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در این مراسم هم اشاره کرد و گفت: بحث قره پیری به یک گله مندی برای خود بنده هم تبدیل شده است.برای افتتاح چند پروژه بهداشت و درمان نیز این موضوع مطرح شد.در آیین نهضت عدالت آموزشی در صدرا هم اعلام شد که روزانه ۱۰ هزار دانش آموز به شیراز می‌روند و اگر این بزرگراه به اتمام برسد، مسیر کاهش می‌باید، لذا وضعیت قابل قبول نیست.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی بر مبنای عدالت و رفاه مردم پایه گذاری شده است، عنوان کرد: برای بنده قابل قبول نیست که هر زمان به صدرا بیایم بحث قره پیری مطرح و شرمنده مردم این شهر شویم.

امیری از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز خواست که با شهرداری شیراز در اسرع وقت این بحث را به نتیجه برساند.

او به آرامستان شهر صدرا هم اشاره و خاطرنشان کرد: زمینی تعیین شده بود اما به لحاظ فنی اداره آب آن را تایید نکرد اما دلیلی نمی‌شود بگوییم چون زمین مشخص نشده پس مردم امواتشان را جایی دیگر به خاک بسپارند؛ این مهم در کمیسیون ماده ۵ به سرعت پیگیری شود.

استاندار فارس در خاتمه سخنانش در خصوص موضوع بودجه هم بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ باید فکری اساسی برای شهر صدرا شود.

شهردار صدرا نیز در این مراسم بیان کرد: در دوره مدیریت فعلی تصمیم گرفتیم به جای کلنگ‌زنی، پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم و در این راستا در هفته دولت سال گذشته وعده دادیم که ماهانه یک پروژه در صدرا افتتاح شود.

مجتبی پارسایی با بیان اینکه از شهریور سال گذشته تاکنون امروز شانزدهمین پروژه‌ای است که در صدرا افتتاح می‌شود، گفت: شورای شهر صدرا در تامین و تخصیص بودجه کمک زیادی به ما کردند.

او تصریح کرد: مردم صدرا لایق خدمات بیش از خدمات موجود هستند.

شهردار صدرا در خاتمه از شرکت عمران این شهر در تامین زیرساخت‌ها اعم از فضای سبز تقدیر کرد.

صدرا؛ تنها شهری که آرامستان ندارد

نائب رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز در این مراسم گفت: در حالی‌که این شهر تنها برای جمعیتی ۱۰۰ هزاری نفری پیش‌بینی و اجرا شده بود اما امروز ۳۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت موقت و دائم در خود جای داده است.نیم میلیون نفر نیز در این شهر در آینده‌ای نزدیک در قالب با مساکن ملی، ساکن می‌شوند.

هاشم عزیزی با بیان اینکه زیرساخت‌های مربوط به شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات، خدمات روبنایی آموزشی، ‌بهداشتی و درمانی، فرهنگی و… در صدرا متناسب با رشد جمعیت توسعه نداشته و مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است، تاکید کرد: تا مشکلات به بحران تبدیل نشده، باید راهکاری اتخاذ شود.

او از استاندار فارس خواست که دستور تعیین راهبردها توسط ادارات و هر دستگاه خدمات رسان متناسب با وظایف‌شان صادر کند تا هر دستگاه موظف به اجرای آن جهت توسعه زیرساخت‌ها شود.