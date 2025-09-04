باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا رحمانی مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا ظهر امروز در جلسه شورای اداری در محل تالار مهرگان بروجرد، اظهار کرد: قرارگاه در حال حاضر در ۱۳ استان مشغول ساخت تقاطع غیرهمسطح است، کمااینکه پیش از این ۲۸۸ تقاطع غیرهمسطح در سراسر کشور نیز ساخته است.
وی افزود: قرارگاه همچنین ۱۳۵ پروژه عمرانی در کشور با اعتبار ۳۷۰ همت شامل پروژههای بیمارستانی، مترو، راهآهن، آزادراه و بزرگراه در دست اجرا دارد.
مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا گفت: این مجموعه سهم بزرگی در تکمیل زیر ساختها، پروژههای عمران و آبادانی کشور داشته است.
رحمانی با بیان اینکه بازوی اجرایی تمام دولتها بوده و رقیب پیمانکاران داخلی نیستیم، گفت: ۷۰ درصد نیروهای این مجموعه در استانهای مرزی و محروم مشغول فعالیت هستند.
به گفته مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، ۴۰ درصد پروژهها در کشور توسط این مجموعه و با فنّاوری روز انجام میشود.
منبع: فارس