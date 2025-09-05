نمایش بزرگ جلوه های عاشقی یکی از برنامه های دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان است این نمایش مورد استقبال بی نظیر قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ چندین ماه است جهادگران، بسیجیان و دیگر فعالان فرهنگی و امنیتی گیلان درصدد اجرای هر چه بهتره دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان هستند.‌

این کنگره از ۱۰ شهریور آغاز شده و تا ۱۷ ام این ماه ادامه دارد، برنامه های متنوعی برای برپایی هرچه بهتر این کنگره در سطح ملی تدارک دیده شده ، برپایی غرفه های نمایشگاهی ، برپایی نمایش بزرگ جلوه های عاشقی و همچنین برگزاری اجلاسیه ها از اهم برنامه های این کنگره شمرده می شود.

نمایشگاه کنگره در قالب۴۰ غرفه طراحی شده که تک تک غرفه های نمایشگاه با هدف چیده شدند، در یک قسمت نمایی از شالیزارهای گیلان، پرورش کرم ابریشم، و چایی که از محصولات اصلی این خطه هستش به نمایش گذاشته شده است.

در یک غرفه نمونه ماهی های دریای خزر، و در غرفه دیگر با خوشه های طلایی برنج و با مجلات علوم و تحقیقات، و در دیگر غرفه ها با کتاب های فرهنگ و ادب رسانه و همچنین با ضرب زورخانه ای و رقص پهلوانانش و در جای دیگر پشتیبانی بانوانش در جبهه و جنگ، حتی نمایش پشتیبانی مردم گیلان با اعزام ۱۵۱۳ کامیون به جبهه های جنگ به نمایش گذاشته شده است.

اگر گذرتون این شب ها به باغ موزه دفاع مقدس افتاد جلوه های زیبا از ایثار و فداکاری جوانان این مرز بوم در دوران هشت سال دفاع مقدس از نزدیک مشاهده خواهید کرد.

بار دیگر غیور مردان و جوانان این مرز بوم در دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان با تلاش شبانه روزی که داشتند حماسه ای دیگر آفریند که مورد استقبال بسیاری از گیلانیان و مسافران این خطه قرار گرفته است.