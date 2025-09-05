باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بحران آب امروز دیگر یک دغدغه محلی نیست؛ به معضلی ملی تبدیل شده است.

شهرستان بروجرد که به واسطه موقعیت جغرافیایی و جمعیتی‌اش از جمله مناطق استراتژیک لرستان محسوب می‌شود، سال‌هاست با تنش آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در این شرایط، طرح‌های آبرسانی و سدسازی نه‌تنها یک پروژه عمرانی بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و توسعه به شمار می‌روند. سد شهید بروجردی یکی از همین طرح‌هاست که با هدف تأمین آب شرب روستاهای شمال بروجرد از سال ۱۳۹۱ کلید خورد. اما پس از گذشت ۱۳ سال، هنوز در ابتدای راه مانده است. پیشرفت ۹ درصدی این پروژه نه‌تنها بازتابی از کمبود منابع مالی بلکه نمادی از مشکلات ساختاری در مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور است.

سد نیمه‌کاره در سایه بی‌اعتباری

قدرت‌الله ولدی، معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد تأکید می‌کند:سد شهید بروجردی با هدف تأمین ۱۶ میلیون مترمکعب آب شرب طراحی شده است، اما تاکنون تنها ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده و پروژه بعد از ۱۳ سال، ۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی کمبود اعتبارات را عامل اصلی این وضعیت دانسته و یادآور می‌شود که بدون تخصیص منابع مالی مناسب، نه‌تنها این پروژه بلکه بسیاری از طرح‌های سدسازی و آبرسانی در شهرستان به بن‌بست رسیده‌اند.

موانع پنهان در مسیر ساخت

فرماندار بروجرد در ادامه یکی از موانع جدی اجرای پروژه را جابجایی خطوط انتقال برق و گاز عنوان کرده و می‌گوید:این مسئله سبب توقف و کندی اجرای طرح شده و نیازمند تدبیر و همکاری دستگاه‌های ذیربط است.

این چالش‌ها نشان می‌دهد که سد شهید بروجردی صرفاً یک پروژه مهندسی نیست، بلکه معضلی میان‌بخشی است که نیازمند هماهنگی سازمان‌های مختلف است.

پروژه‌های آبرسانی؛ نیاز فوری به نگاه ویژه

ولدی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد گسترده‌تر بحران اشاره می‌کند و می‌گوید:برای تکمیل ۱۵ آیتم آبرسانی در بروجرد، بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. این پروژه‌ها نقش کلیدی در کاهش بحران کم‌آبی دارند و انتظار می‌رود مسئولان استانی نگاه ویژه‌تری به آنها داشته باشند.

وی همچنین خاطرنشان می‌کند که در سند راهبردی لرستان، هشت طرح عمرانی پیشران تعریف شده که چهار طرح آن به حوزه آب منطقه‌ای اختصاص دارد؛ موضوعی که اهمیت استراتژیک این بخش را دوچندان می‌کند.

۱۳ سال انتظار و ۹ درصد پیشرفت

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سد شهید بروجردی هنوز فاصله‌ای طولانی با بهره‌برداری دارد. در حالی که تنش آبی بروجرد هر روز جدی‌تر می‌شود، تخصیص اعتبارات اندک و تأخیرهای اجرایی باعث شده‌اند امید مردم منطقه برای دسترسی به آب پایدار همچنان در حد انتظار باقی بماند.

سد شهید بروجردی امروز نه‌تنها یک پروژه عمرانی، بلکه نماد انتظار مردم بروجرد برای حق اولیه خود یعنی آب آشامیدنی سالم است. بحران کم‌آبی در این شهرستان زنگ خطری است که اگر جدی گرفته نشود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال خواهد داشت.

تکمیل این سد و سایر طرح‌های آبرسانی شهرستان نیازمند نگاه ملی، تخصیص اعتبارات فوری و هماهنگی میان دستگاه‌هاست. بدون این اراده جمعی، پروژه‌ای که می‌توانست بروجرد را از تنش آبی نجات دهد، همچنان در همان نقطه آغاز باقی خواهد ماند.