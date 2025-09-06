تعاون در لرستان وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ جایی که سرمایه‌های خرد مردمی در قالب طرح‌های دانش‌بنیان و انرژی‌های نو به فرصت‌های بزرگ اشتغال و توسعه تبدیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بخش تعاون در لرستان دیگر محدود به فعالیت‌های سنتی نیست؛ امروز این بخش با اجرای طرح‌های نوآورانه از جمله نیروگاه خورشیدی و درمانگاه‌های تخصصی، توانسته است چهره‌ای تازه از اقتصاد مشارکتی را به نمایش بگذارد.

افتتاح این پروژه‌ها در هفته تعاون، بار دیگر نشان داد که اگر تسهیلات به‌موقع و حمایت‌های پایدار فراهم شود، ظرفیت‌های محلی می‌تواند به فرصت‌های ملی تبدیل گردد.

درمانگاه‌های تعاونی؛ سلامت با محوریت جمعی

دو مرکز درمانی پیشرفته با نام‌های «آبان» در سلسله و «نورا» در خرم‌آباد افتتاح شد.مرکز درمانی آبان با سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد تومان فعالیت خود را با ۱۳ نفر آغاز کرده و ظرفیت اشتغال تا ۵۰ نفر را دارد و شرکت تعاونی نورا درمان افلاک نیز با سرمایه مشابه و اشتغال ۲۰ نفر در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مراکز نمونه بارزی از تعاونی‌های دانش‌بنیان هستند که بر پایه دانش پزشکی و با مشارکت گروهی شکل گرفته‌اند.

نیروگاه خورشیدی؛ انرژی نو در خدمت اشتغال محلی

در کنار حوزه سلامت، یک واحد نیروگاه خورشیدی نیز در شهرک صنعتی شماره ۲ دوره چگنی به بهره‌برداری رسید.

این طرح با سه میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، هفت فرصت شغلی ایجاد کرده و می‌تواند الگویی برای توسعه انرژی‌های پاک در سطح استان باشد.

مریم ملکی، فرماندار سلسله، بر ضرورت تأمین به‌موقع تسهیلات تأکید کرد و گفت:اگر سرمایه‌ها در زمان مناسب به دست تعاونی‌ها برسد، امید اجتماعی در جامعه تقویت می‌شود. تسهیلات کوتاه‌مدت و پراکنده، علاج کار نیست.

احمد توصیفیان، مدیرکل تعاون لرستان، نیز افزود:۵۳۷ تعاونی در سلسله ثبت شده که تاکنون ۲۰۷ تعاونی اعلام فعالیت کرده‌اند. طرح سرشماری و پایش برای راستی‌آزمایی آن‌ها آغاز شده است.

او مراکز درمانی تازه‌افتتاح‌شده را «دانش‌بنیان» توصیف کرد و گفت: این تعاونی‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، نقشی جدی در عدالت اجتماعی و دسترسی مردم به خدمات ایفا می‌کنند.

چهره جدید تعاون در لرستان نشان می‌دهد که این بخش از یک مدل اقتصادی سنتی فراتر رفته و در حوزه‌های نوین همچون بهداشت و انرژی‌های تجدیدپذیر فعال شده است.

اگرچه چالش اصلی همچنان پرداخت به‌موقع تسهیلات و تداوم حمایت‌ها است، اما تجربه موفق نیروگاه خورشیدی و درمانگاه‌های دانش‌بنیان ثابت می‌کند که تعاون می‌تواند همزمان هم به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند و هم موتور اشتغال پایدار را روشن نگه دارد.

 

