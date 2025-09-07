باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که مقامات هندی به دلیل تعرفه‌های گمرکی که رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعمال کرده و اختلافات بر سر خرید نفت از روسیه، نسبت به قابل اعتماد بودن واشنگتن به عنوان یک شریک تجاری شک دارند.

این روزنامه به نقل از یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود، افزود: حتی اگر اختلافات بر سر نفت روسیه و تعرفه‌های گمرکی حل شود، چند ماه گذشته برای سال‌های طولانی به سیاستمداران هندی غیرقابل اعتماد بودن ایالات متحده را یادآوری خواهد کرد.

این روزنامه می‌افزاید: «یک مقام، وضعیت را با یک سؤال بلاغی توصیف کرد: اگر چهار بار به من ضربه بزنی و بعد به من بستنی بدهی، آیا این یعنی که الآن همه چیز خوب است؟»

در اواخر ماه ژوئیه، ترامپ از اعمال تعرفه گمرکی ۲۵ درصدی بر واردات از هند خبر داد.

رئیس‌جمهور آمریکا به تعرفه‌های بالا از سوی دهلی نو، موانع تجاری و «همکاری با روسیه» اشاره کرد. او همچنین گفت که این کشور باید به دلیل اقدامات فوق جریمه نامشخصی را بپردازد.

در روز ۶ اوت، ایالات متحده تعرفه گمرکی اضافی ۲۵ درصدی علیه هند در رابطه با خرید نفت و محصولات نفتی روسیه اعمال کرد.

در نتیجه، تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالا‌ها و خدمات هندی به ۵۰ درصد افزایش یافت. وزارت امور خارجه هند این اقدامات را ناعادلانه توصیف کرد.

منبع: نیویورک تایمز