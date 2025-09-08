باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص قاچاق آرد و ارائه آرد نانوایی ها به قنادی ها اظهار داشت: ما برای مصارف مختلف صنایع آرد، آردهای خاصی داریم. آرد مورد استفاده برای نان سنتی کاملاً متفاوت و متمایز است.

وی ادامه داد : برای نان سنتی، ما از آردهای ۱۲ درصد ۱۵ درصد و ۱۸ درصد استفاده می‌کنیم. در حالی که برای نان حجیم و صنعتی، آرد ۲۱ درصد به بالا و برای قنادی‌ها، آرد بالای ۲۷ درصد مصرف می‌شود.

او بیان کرد: بنابراین، اگر ما آرد این بخش را بخواهیم در بخش دیگری استفاده کنیم، ممکن است دچار مشکل شویم و کیفیت محصول نهایی پایین بیاید.

وی تاکید کرد: من نمی‌گویم که این اتفاقات اصلاً نمی‌افتد، اما در حوزه بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد و شاید درصد آن بسیار پایین باشد.