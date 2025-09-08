رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت: استفاده از آرد نانوایی در قنادی به دلیل آنکه درصد آن پایین است باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود من نمی‌گویم استفاده نمی‌شود، اما این اتفاق به ندرت رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص قاچاق آرد و ارائه آرد نانوایی ها به قنادی ها اظهار داشت: ما برای مصارف مختلف صنایع آرد، آردهای خاصی داریم. آرد مورد استفاده برای نان سنتی کاملاً متفاوت و متمایز است.

وی ادامه داد : برای نان سنتی، ما از آردهای ۱۲ درصد ۱۵ درصد و ۱۸ درصد استفاده می‌کنیم. در حالی که برای نان حجیم و صنعتی، آرد ۲۱ درصد به بالا و برای قنادی‌ها، آرد بالای ۲۷ درصد مصرف می‌شود.

او بیان کرد: بنابراین، اگر ما آرد این بخش را بخواهیم در بخش دیگری استفاده کنیم، ممکن است دچار مشکل شویم و کیفیت محصول نهایی پایین بیاید.

وی تاکید کرد: من نمی‌گویم که این اتفاقات اصلاً نمی‌افتد، اما در حوزه بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد و شاید درصد آن بسیار پایین باشد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خدا به ازخودتون هزاربار بدتر گرفتارتون کنه چقدر زجر وشکنجه بکشیم تا کی نداری نداشتن شماها داشتن هرچی که به فکرتون نرسیده داشته باشین ما برای حداقلا شکنجه بکشیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۰۸:۴۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بله در75در صد شیرینیها استفاده میشود ولی اگر ارد ونان ازاد شود همه این رانت وفسادها جمع می شود افسوس که مافیا ها نمی گذارند ازاد شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هما
۱۶:۲۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خدایا ب کجا رسوندن مون ک برا نان و آب دارن ما رو محتاج میکنن خودشونم غذای طلا میخورند. خدایا آه دلمون بگیرد شون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دولت میتونه خیلی راحت با ریختن یه ایزوتوپ غیر سمی و خنثی رد آردهای نونواییا رو بگیره ولی لابی های سرقت نون تو دولت خیلی قوی هستن و نمیذارن
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ثبت
۱۶:۲۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
صدرصد با حرفت موافقم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ میگه نونواییا آردای دزدی رو به قنادیا میفروشن
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بنده چندین بار شاهد بودم که نانواییها صبح زود قبل از طلوع آفتاب دارند آردشان را بار وانت میکنند صددر صد بصورت آزاد به قنادیها میفروشند ، قنادیها هم این آرد را تبدیل به شیرینی میکنند و با قیمت آرد سفید قنادی به مشتری تقدیم مینمایند . به همین راحتی.حالا چطور نانواییها آرد اضافه میاورند . اول این که نان کنجدی را سه عدد نان ساده د ر دستگاه میکشند . دو اینکه نایلون را دو عدد نان در دستگاه میکشند . سوم اینکه مشتری را تحریک میکنند میخواهید پول نقد بهتان بدهیم و بعد از قبول مشتری وجه نقد را داخل دستگاه چند عدد نان میکشند. بنده چون خودم کارمند بانک سپه بودم که متولی این دستگاه پوز نانوایی میباشد این موضوع را فهمیدم . از شما باشگاه خبرنگاران خواهش میکنم این موضوع را به بازرسی کل کشور انتقال دهید.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
باید یک جایزه نوبل هم برای حماقت تعیین کنن و آنرا هرسال به مسوولین آرد ونان بدهند که قوانینی وضع میکنن که چیزی جز رانت در آن وجود ندارد .چرااشتباهی که در خصوص دونرخه بودن ارز ایجاد شده باید بین نرخ آرد نانوایی وقنادی باشد تا نانوا از آرد دزدی کند و آنرا به قنادی یا نان فانتزی بفروشد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
صدرصد
-
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
هیچ ناظری مورد اعتماد نیست
۰
۲
پاسخ دادن
