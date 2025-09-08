ماجرای مشهور استفاده‌ی کریستف کلمب از یک ماه‌گرفتگی کامل برای نجات جان خود و همراهانش در جامائیکا، سال‌هاست که تکرار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستف کلمب در یکی از سفرهای خود به قاره آمریکا (۱۵۰۲–۱۵۰۴) با کشتی‌های آسیب‌دیده در سواحل جامائیکا زمین‌گیر شد. بومیان آراواک در ابتدا به او و خدمه‌اش غذا و سرپناه دادند. اما پس از مدتی، با ادامه‌ اقامت اروپایی‌ها، منابع محلی کاهش یافت و کمک‌ها قطع شد.

در این شرایط بحرانی که کلمب در به در دنبال راه چاره بود، کتابی نجومی به دادش رسید. کلمب نسخه‌ای از کتاب «Almanach Perpetuum» اثر آبراهام زاکوتو، ستاره‌شناس پرتغالی را همراه داشت. این کتاب جدول‌هایی دقیق از موقعیت‌های خورشید، ماه، سیارات و همچنین رخدادهای کسوف و خسوف چندین سال را در خود جا داده بود. 

با مراجعه به این جدول‌ها، کلمب پی برد که یک ماه‌گرفتگی کامل در تاریخ ۲۹ فوریه ۱۵۰۴ در پیش است. او از این فرصت برای تغییر شرایط بحرانی به کار گرفت. سه شب پیش از ماه‌گرفتگی، کلمب نزد بومیان رفت و ادعا کرد به دلیل بی‌مهری بومیان، ماه در آسمان تاریخ و سرخ خواهد شد.

در شب وعده داده‌شده، درست همان‌طور که کلمب پیش‌بینی کرده بود، ماه از افق طلوع کرد و به‌تدریج وارد سایه‌ زمین شد. دیسک کامل ماه ابتدا تاریک شد، و سپس به رنگ مسی–سرخ درخشیدن گرفت.پدیده‌ای که امروزه آن را «ماه خونین» می‌نامیم، بومیان را به وحشت انداخت. به این ترتیب بومیان قانع شدند که دوباره مواد غذایی و کمک‌های خود را به کلمب و همراهانش ارائه کنند. 

نگاه دقیق‌تر به یک داستان تاریخی

طابق داده‌های نجومی، یک ماه‌گرفتگی کامل در تاریخ ۱ مارس ۱۵۰۴ رخ داده است که فاز کامل آن حدود ۴۷ دقیقه طول کشید. مکان‌هایی مانند کارائیب در آن زمان در مسیر دید این ماه‌گرفتگی قرار داشتند، بنابراین کلمب به‌درستی می‌توانست در صورت آگاهی از وقوع از این پدیده به نفع خود استفاده کند. نجوم مدرن این موضوع را تأیید می‌کند، و داده‌های ناسا نشان می‌دهد که ماه‌گرفتگی کامل آن شب از جامائیکا قابل مشاهده بوده است. بنابراین اصل واقعه از نظر نجومی کاملاً درست است.

پسر کلمب این ماجرا را در شرح سفرهای پدرش روایت کرده است، اما در عین حال هیچ گزارش مستقلی از بومیان یا منابع غیراروپایی وجود ندارد که این ماجرا را تأیید کند.

در هر صورت جزئیات داستان (مثل واکنش‌های دقیق مردم یا سخنان کلمب) احتمالاً با اغراق همراه شده‌اند. برخی مورخان نیز بر این باور هستند که داستان بیشتر برای نمایش هوش و برتری علمی اروپاییان در برابر «جهل بومیان» بازگو شده است. به همین دلیل، پژوهشگران امروز روایت را از نظر علمی ممکن و از نظر تاریخی نیمه‌افسانه‌ای می‌دانند.

از نظر علمی، تردیدی در وقوع ماه‌گرفتگی و امکان پیش‌بینی آن توسط کلمب وجود ندارد. اما از نظر تاریخی، جزئیات دراماتیکی چون وحشت بومیان و نجات معجزه‌وار اروپاییان ممکن است اغراق‌شده یا افسانه‌ باشد.

منبع: خبر آنلاین

برچسب ها: کریستوف کلمب ، ماه خونین
خبرهای مرتبط
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
آیا خسوف کامل یا ماه خونین از اتفاقات شوم خبر می‌دهد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
این داستان ثابت میکند هالیوود! قبل از اشغال خاک سرخپوستان و فراینده گسترده تبدیل سرخپوست بد به سرخپوست خـــوب! استارت کار را توسط کریمپوست کلفت زده!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
از همان روز ازل انگلیسی ها با نیرنگ و دوز وکلک
بومیان را گول زدند
تا به الان هم ادامه دارد
هر کس بهشون اعتماد کند .با دست خودش قبر خودش را کنده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تا ابله در جهان است مفلس در امان است
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ایکاش همان میمرد و هرگز آمریکا که سرزمین سرخ پوستان را کشف نمی‌کرد
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۲۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
با چه زبانی با بومیان صحبت میکرده؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
به نظر میرسد که این داستان یک دروغ باشد. زیرا از انجایی که بسیاری از تحقیقات و بررسیهایی که دانشمندان تا به امروز انجام داده اند همه گواه بر این است که بومیان امریکای جنوبی خود اطلاعات کاملی از نجوم و ستاره شناسی و غیره داشتند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۱:۲۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
فقط غزه پیروز هست وبقیه چیزها دروغ است!!!!!!!!!!
۴
۷
پاسخ دادن
رحمة‌للعالمین؛ درس‌هایی از پیامبر(ص) برای ساختن جهانی بهتر
قوانین محروم کردن از ارث در کشور‌های غربی
پیامبر اسلام به روایت شریعتی
دگرپذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز؛ راهبردی برای وحدت مذاهب اسلامی
کروکودیل ۱۰ متری با دندان‌هایی هم‌اندازه موز؛ کابوس دایناسور‌ها در کرتاسه
ایموجی‌ها دیگر سپر محافظ کودکان نیستند؛ هشدار درباره انتشار تصاویر در فضای مجازی
«گاو زانو زده»؛ افسانه ۵۰۰۰ ساله ایران باستان در موزه متروپولیتن
زندگی ساده، اما اجتماعی؛ کلید شادی و رضایت بیشتر
رمز «رسول‌الله(ص)»؛ از جبهه‌های دفاع مقدس تا عملیات‌های امروز
از تولستوی تا برنارد شاو؛ ستایش پیامبر اسلام (ص) از نگاه اندیشمندان غربی
آخرین اخبار
از تولستوی تا برنارد شاو؛ ستایش پیامبر اسلام (ص) از نگاه اندیشمندان غربی
«گاو زانو زده»؛ افسانه ۵۰۰۰ ساله ایران باستان در موزه متروپولیتن
زندگی ساده، اما اجتماعی؛ کلید شادی و رضایت بیشتر
رمز «رسول‌الله(ص)»؛ از جبهه‌های دفاع مقدس تا عملیات‌های امروز
ایموجی‌ها دیگر سپر محافظ کودکان نیستند؛ هشدار درباره انتشار تصاویر در فضای مجازی
پیامبر اسلام به روایت شریعتی
کروکودیل ۱۰ متری با دندان‌هایی هم‌اندازه موز؛ کابوس دایناسور‌ها در کرتاسه
دگرپذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز؛ راهبردی برای وحدت مذاهب اسلامی
قوانین محروم کردن از ارث در کشور‌های غربی
رحمة‌للعالمین؛ درس‌هایی از پیامبر(ص) برای ساختن جهانی بهتر
هوش مصنوعی؛ یار دانا یا ارباب پنهان!
توصیف سعدی از رسول رحمت؛ چه نعت پسندیده گویم تو را؟
ترندهای مصرف‌گرایی سلامت روان را می‌بلعند
چادر ۱۲۸میلیونی از فلسفهٔ حجاب جلو زد!
عقب‌نشینی دولت نپال در پی اعتراضات نسل زد
تماشای پیاپی قسمت‌های یک سریال به کاهش استرس کمک می‌کند
خفاشی که عمرش دو برابر شد!