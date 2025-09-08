رصد قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت خیار و کاهو به طور چشمگیری افزایش یافته، در حالی که قیمت میوه‌های آبدار و سبزیجات همچنان نوسانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات نشان می دهد که قیمت خیار و کاهو هم نجومی شد.

رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در هفته منتهی به ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت هر کیلو گرم خیار بین ۶۸ تا ۸۹ هزار تومان متغیر است.

روزهای منتهی به چند روز تعطیلات پایان هفته برخی میوه فروشی‌ها نیز از آوردن میوه‌های تازه خودداری کرده و تعطیل هستند.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم انگور ۹۹ تا ۱۸۸، انجیر سیاه ۱۹۸، آلو خاکی ۱۶۹، آلو شابلون ۱۹۸، زغال اخته ۲۲۰ تا ۲۹۸، سیب ۱۵۸ تا ۱۷۹، شلیل ۱۵۹ تا ۱۷۸، شلیل انجیر ۱۹۸، گلابی ۲۶۸، نارنگی ۱۳۹ تا ۱۵۹، هلو ۱۳۸ تا ۱۹۸ و هلو انجیری ۱۹۵ تا ۲۱۰ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۲۰ تا ۲۷، خربزه ۴۹.۸۰۰ تا ۵۹.۸۰۰، جانا ۳۸ تا ۴۸ و طالبی ۳۹ تا ۵۹.۸۰۰ تومان است.

همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۱۳۵، بادام ۲۸۰ تا ۳۰۰ و پسته ۴۸۹ تا ۵۸۰ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۴۹ تا ۱۷۹، انبه ۲۹۸ و آناناس ۲۳۸ تا ۲۶۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۳۹.۸۰۰ تا ۵۴.۸۰۰، خیار ۶۸ تا ۸۸، ذرت ۶۸، ذرت ریز ۷۵، سبزی خوردن ۴۰ تا ۵۵، سیر تازه ۱۷۸ تا ۱۹۸، کاهو رسمی ۵۹، کاهو سالادی ۱۰۰، کرفس ۴۹.۸۰۰، کلم سفید ۲۹.۸۰۰، کمپوزه ۸۵، گوجه‌فرنگی ۲۶.۸۰۰ تا ۲۹.۸۰۰، لوبیا سبز ۸۹ تا ۹۸، لیمو ترش ۱۷۸، فلفل ۱۰۰، فلفل دلمه سبز ۴۹.۸۰۰، فلفل دلمه رنگی ۴۹.۸۰۰، هویج ۳۹.۸۰۰ تا ۴۲.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۲۸.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰، پیاز سفید ۲۳.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۸.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار ۳۶ درصد و سبزیجات ۲۸ درصد است.

منبع: اطلاعات آنلاین

