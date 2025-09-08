باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله علیرضا اعرافی ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از نرم افزار جامع الاحادیث که در مرکز تحقیقات کامپیوتری نور برگزار شد، با اشاره به نقش حیاتی حوزههای علمیه در دوران حاضر، گفت: حوزه باید خود را برای مواجهه با چالشها و فرصتهای فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی آماده کند.
عضو فقهای شورای نگهبان بیان کرد: همانطور که در دوران دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی امدادهای الهی به شکل آشکار به یاری ملت ایران آمد، امروز نیز در برابر تحولات فناوری باید با نقشه راهی روشن و راهبردی هوشمندانه وارد میدان شد.
آیت الله اعرافی با مرور خاطرات دوران جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت ملت ایران با رهبری حکیمانه و حضور همهجانبه اقشار مختلف جامعه، در کنار جهاد عظیم نیروهای مسلح، توطئههای دشمنان را خنثی کرد و این امدادهای غیبی را باید به عنوان درس بزرگی برای مواجهه با چالشهای نوین تلقی کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: این امداد الهی از نظر وسعت و عمق هزار برابر واقعه طبس در سال ۱۳۵۹ بود که نقشی کلیدی در پیروزی و حفظ استقلال کشور داشت.
عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر اهمیت تدوین نقشه راهی جامع برای مواجهه با فناوریهای نوین، گفت: هوش مصنوعی تمامی ابعاد زندگی انسان از اندیشه، معرفت، فرهنگ، معیشت، آموزش و حتی سیاست را متحول خواهد کرد و این تحول علاوه بر فرصتهای بزرگ، با نگرانیها و مخاطرات جدی نیز همراه است و به همین دلیل لازم است حوزه علمیه به عنوان نهادی پیشرو، با آگاهی کامل و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی وارد این عرصه شود و در تدوین راهبردهای ملی و مذهبی نقش برجستهای ایفا کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری از تهیه متنی تخصصی با همکاری بیش از ۲۰ تا ۳۰ کارشناس برجسته خبر داد که قرار است به مسئولان عالی کشور و رهبر معظم انقلاب ارائه شود و در آن بر ضرورت اقدامهای جدیتر در زمینه هوش مصنوعی و تأثیرگذاری آن در تمام لایههای زندگی انسانی تأکید شده است.
آیتالله اعرافی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور به عنوان یکی از مراکز پیشرو در بهرهگیری از فناوریهای نوین یاد کرد و گفت: این مرکز باید با شتاب بیشتری در تولید محصولات علمی و فرهنگی نوین حرکت کند و به عنوان کانون اصلی توسعه فناوریهای اسلامی و پژوهشهای نوآورانه شناخته شود.
عضو فقهای شورای نگهبان به سند حوزه و هوش مصنوعی اشاره کرد که در حال تکمیل است و نسخه نیمهنهایی آن در اختیار ایشان قرار دارد و به زودی به بزرگان حوزه و شورای عالی حوزه ارائه خواهد شد، تصریح کرد: این سند نقش راهنما و چارچوبی برای فعالیتهای حوزه در حوزه فناوریهای نوین خواهد بود و برنامهریزی دقیق و علمی برای ورود به این عرصه را فراهم میکند.
امام جمعه قم محورهای اصلی ورود هوش مصنوعی به حوزه را چهار بخش مهم برشمرد؛ داوری و تولید نظریه در ابعاد فلسفی، فقهی، اخلاقی و حقوقی؛ کاربرد هوش مصنوعی در پژوهشهای حوزوی برای تسهیل استنطاق متون اسلامی؛ بهکارگیری فناوری در نظام آموزشی و سازمانی حوزه و در نهایت مشارکت فعال حوزه در تدوین اسناد ملی و سیاستهای کلان کشور.
مدیر حوزههای علمیه کشور بر اهمیت دسترسی آزاد به معارف اسلامی تاکید کرد و افزود: تمامی کتب، مقالات و منابع علمی حوزه باید به فضای وب و تلفن همراه منتقل شود تا دسترسی پژوهشگران، طلاب و عموم مردم به آنها آسانتر شود. مرکز نور در این زمینه پیشرو بوده و لازم است این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد تا معارف اسلامی در عصر دیجیتال به شکل گستردهتر و کارآمدتری عرضه شود.
عضو فقهای شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: همافزایی میان مجتهدان، فیلسوفان و صاحبنظران حوزه و بهرهگیری از فناوریهای نوین، زمینهساز تحولی بنیادین در جامعه اسلامی خواهد بود و میراث ارزشمند گذشتگان را در عصر جدید زنده و تابناکتر خواهد کرد.
منبع:خبرگزاری حوزه علمیه قم