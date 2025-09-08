باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS)، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر روز دوشنبه سواحل شرقی شبه‌جزیره کامچاتکای روسیه را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰.۰ کیلومتری رخ داده و مرکز آن ۱۵۹ کیلومتر جنوب شرق پتروپاولوفسک-کامچاتسکی، مرکز منطقه‌ای با حدود ۱۸۱٬۲۱۶ نفر جمعیت، بوده است.

در نخستین گزارش‌ها، هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

در ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد)، زلزله‌ای با بزرگی ۸.۸ ریشتر، قوی‌ترین زلزله روسیه از سال ۱۹۵۲، در سواحل کامچاتکا رخ داد.

پس از زلزله، شش آتشفشان کامچاتکا، از جمله بلندترین آتشفشان اوراسیا، کلیوچفسکی یا کلیوچفسکایا سوپکا، فعال شدند. طبق پیش‌بینی‌های دانشمندان، انتشار خاکستر می‌تواند در روز‌های آینده به ارتفاع ۱۲ کیلومتر برسد. در روستای کلیوچی، واقع در مجاورت کلیوچفسکی، خاکستر آتشفشانی در هوا مشاهده شده است. رئیس منطقه اوست-کامچاتسکی از ساکنان خواسته است که جز در موارد ضروری از خانه بیرون نروند.

منبع: تاس