کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیداری در لندن درباره آخرین وضعیت غزه رایزنی و برلزوم برقراری فوری آتش‌بس در این باریکه تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر نخست‌وزیری انگلیس شامگاه دوشنبه اعلام کرد که کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در داونینگ‌استریت میزبان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود. در این دیدار، دو طرف درباره وضعیت «غیرقابل تحمل» در غزه گفت‌و‌گو کرده و بر ضرورت یافتن راه‌حلی فوری برای پایان دادن به رنج و قحطی در این منطقه تاکید کردند.

نخست‌وزیر انگلیس تصریح کرد که این روند باید با آتش‌بس فوری، آزادی تمامی اسرای اسرائیلی و افزایش گسترده کمک‌های بشردوستانه آغاز شود.

استارمر همچنین از تداوم همکاری‌های لندن با شرکای بین‌المللی برای دستیابی به راه‌حلی بلندمدت سخن گفت؛ موضوعی که به گفته او تنها مسیر تحقق صلح پایدار خواهد بود.

وی در این زمینه از تعهد عباس به اصلاحات در ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان بخشی مهم از این روند استقبال کرد.

محمود عباس نیز در این دیدار از تعهد نخست‌وزیر انگلیس برای حرکت به سمت شناسایی کشور فلسطین پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر ماه جاری استقبال کرد. بنا بر اعلام داونینگ‌استریت، استارمر و عباس بر تداوم رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌های مستقیم در آینده نزدیک تأکید کردند.

این دیدار در حالی انجام شد که بر اساس گزارش‌ها، رئیس رژیم صهیونیستی نیز قرار است طی روز‌های آینده به لندن سفر کند. با توجه به موج اعتراضات ضد اسرائیلی در انگلیس، هنوز انجام این سفر و جزئیات آن اعلام نشده و فشار‌ها بر روی دولت برای لغو میزبانی از این عنصر صهیونیستی رو به افزایش است.

چندی پیش گزارش شد که جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به نخست وزیر، خواستار لغو هرگونه ملاقات احتمالی میان استارمر و رئیس رژیم صهیونیستی شده‌اند.

رژیم صهیونیستی از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ جنگی ویرانگر را علیه نوار غزه آغاز کرد که تاکنون بیش از ۶۴ هزار شهید و ده‌ها هزار مجروح برجای گذاشته است. این جنگ نه تنها موجب نابودی گسترده زیرساخت‌های این منطقه از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه‌های تأمین آب و برق شد، بلکه به آوارگی صد‌ها هزار فلسطینی، کمبود شدید مواد غذایی و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای منجر شده است.

تصاویر منتشرشده از غزه نشان‌دهنده ویرانی کامل محله‌های مسکونی، صف‌های طولانی مردم برای دریافت اندک کمک‌های بشردوستانه و بیمارستان‌هایی است که به دلیل نبود دارو و سوخت، قادر به ارائه خدمات درمانی نیستند.

در دی سال ۱۴۰۳، پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده، توافقی برای آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی به اجرا درآمد. این توافق شامل توقف درگیری‌ها و تبادل اسرا بود؛ اما رژیم اسرائیل با نقض تعهدات خود، حملات گسترده‌ای را علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه از سر گرفته و آمار شهدا به سرعت رو به افزایش است.

