سومین همایش وحدت اسلامی با حضور علما و اندیشمندان شیعه و سنی در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- سومین همایش وحدت اسلامی با شعار «وحدت؛ مسیر اقتدار» با حضور علما و اندیشمندان شیعه و سنی در مشهد برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر اهمیت وحدت عملی میان مسلمانان و مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

حجت‌الاسلام وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامیه هرات، در سخنانی اظهار داشت:«امروز وحدت یکی از ضروری‌ترین مسائل امت اسلامی است. آنچه در فلسطین و غزه می‌گذرد نشان می‌دهد مسلمانان بیش از هر زمان دیگر به انسجام نیاز دارند. اگر بخواهیم جهان اسلام دوباره به اقتدار و عظمت گذشته برسد، تنها راه آن اتحاد حول قرآن و پیامبر اسلام (ص) است.»

وی افزود:«جهان کفر امروز در برابر مسلمانان متحد شده است. رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی به جنایات خود ادامه می‌دهد، اما برخی سران کشورهای اسلامی با سکوت در برابر این فجایع، به اشتباه تصور می‌کنند حکومتشان پایدار می‌ماند. تجربه نشان داده تنها اقتدار است که عزت و شکوه امت اسلامی را حفظ می‌کند و این اقتدار تنها از مسیر وحدت و انسجام می‌گذرد. وابستگی و همراهی با دشمنان جز ذلت و خواری نتیجه‌ای ندارد.»

علمای اهل سنت حاضر در این همایش نیز با اشاره به نامگذاری هفته وحدت از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران گفتند:

«امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت واقعی میان مسلمانان نیاز داریم. دشمنان اسلام با ایجاد سازمان‌ها و جریان‌های تفرقه‌افکن، کشورهای اسلامی را از هم جدا کرده‌اند. آمریکا و اسرائیل با سوءاستفاده از نام دین و مذهب، میان مسلمانان اختلاف انداخته‌اند و همین سبب شده نتوانیم یکپارچه از فلسطین و غزه حمایت کنیم. تنها راه مقابله با این توطئه‌ها، اتحاد و همدلی امت اسلامی است.»

این همایش به همت جامعه روحانیت امامیه هرات در مشهد برگزار شد.