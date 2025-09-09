باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، ادعا کرد که کشورش با تمام امکانات خود در کنار مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه در این دوران سخت ایستاده است، دورانی که رژیم تروریستی اسرائیل به سرکردگی بنیامین نتانیاهو از مرزهای خود فراتر رفته است.
این اظهارات روز دوشنبه در مجتمع ریاستجمهوری در آنکارا، پس از جلسه کابینه دولت ترکیه، و در واکنش به فاجعهای که فلسطینیها در نتیجه نسلکشی رژیم تروریستی اسرائیل علیه آنها طی حدود دو سال اخیر با آن مواجه هستند، بیان شد.
اردوغان به حضور خود به عنوان مهمان افتخاری شی جین پینگ، رئیسجمهور چین در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در اول سپتامبر اشاره کرد. او توضیح داد که این سازمان نقش مهمی در سطح جهانی ایفا میکند، چرا که جمعیت آن به ۳.۸ میلیارد نفر و حجم اقتصادیاش به ۳۰ تریلیون دلار میرسد.
او گفت: «ما سخت در تلاشیم تا همکاری خود را با این سازمان و کشورهای عضو آن بر اساس اصل منفعت مشترک تقویت کنیم.»
اردوغان به دیدارش با شی جین پینگ، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه علاوه بر بسیاری از رؤسای دولتها و حکومتها اشاره کرد. او گفت: «نسلکشی در غزه، چه در سخنرانی اجلاس و چه در دیدارهای دوجانبه ما، در رأس دستور کارمان بود.»
اردوغان تأکید کرد که ترکیه با وجود تمام فشارها، تهدیدها و خودخواهیهای شبکه جنایتکار که بیش از ۶۴ هزار نفر بیگناه را کشته است، بر موضع ثابت خود پافشاری خواهد کرد.
اردوغان گفت: «در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال جاری، موضع صادقانه خود را ادامه خواهیم داد و صدای فلسطینیان تحت ستم در آنجا خواهیم بود.»
با حمایت آمریکا، اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نسلکشی را در غزه مرتکب شده که منجر به شهید شدن ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر و زخمی شدن ۱۶۳ هزار و ۹۶ فلسطینی شده که بیشتر آنها کودک و زن هستند. همچنین صدها هزار نفر آواره شدهاند و قحطی جان ۳۹۳ فلسطینی از جمله ۱۴۰ کودک را گرفته است.
منبع: آناتولی