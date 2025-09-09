باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امروزه اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی در گرو تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر است. بسیاری از کشور‌های پیشرفته بخش مهمی از موفقیت خود را مرهون نظام آموزشی مهارت‌محور می‌دانند.

در ایران نیز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به‌عنوان متولی اصلی مهارت‌آموزی نقش محوری دارد. استان لرستان با وجود ظرفیت‌های متنوع طبیعی، اقتصادی، صنعتی و گردشگری، می‌تواند با تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، راهی نو برای ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و توانمندسازی جوانان بگشاید.

مهارت، مسیر مطمئن اشتغال در لرستان

لرستان استانی است با جمعیت جوان، منابع طبیعی غنی، ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی، گردشگری طبیعی و تاریخی، و نیز پتانسیل‌های معدنی و صنعتی. اما در کنار این ظرفیت‌ها، نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مهم‌ترین چالش‌های استان به‌شمار می‌رود. اینجاست که مهارت‌آموزی و آموزش‌های کاربردی می‌تواند حلقه مفقوده توسعه باشد؛ چرا که بسیاری از فرصت‌های شغلی موجود به دلیل کمبود نیروی ماهر بلااستفاده مانده‌اند.

لرستان، سرزمین استعداد‌ها و مهارت‌های آینده‌ساز

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای لرستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۰ کارگاه دولتی و ۱۸ مرکز آموزشی با ۱۳۵ مربی فعال در استان مشغول فعالیت هستند که بیشترین آمار مهارت‌آموزی در این دوره‌ها مربوط به متقاضیان آزاد مهارت‌آموزی با ۳ هزار و ۵۸۸ نفر بوده است. پس از آن، سربازان وظیفه با یک‌هزار و ۸۸ نفر و زندانیان با ۶۸۴ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین ۶۰۶ دانش‌آموز و ۳۴۶ دانشجو از دیگر گروه‌های پرجمعیت این دوره‌ها بوده‌اند.

پاشایی ادامه داد: علاوه بر آموزش‌های بخش دولتی، ۴۸۰ آموزشگاه آزاد فعال فنی‌وحرفه‌ای در سطح استان نیز طی این مدت ۷ هزار و ۸۳۳ نفر-دوره آموزشی برگزار کرده‌اند.

وی درخصوص آمار شهرستانی دوره‌های آزاد تصریح کرد: خرم‌آباد با ۳ هزار و ۹۶ نفر-دوره در صدر قرار دارد و پس از آن کوهدشت با یک‌هزار و ۱۷۷ نفر و بروجرد با یک‌هزار و ۱۴۰ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای لرستان در پایان خاطرنشان کرد: طی پنج‌ونیم ماه نخست امسال، ۱۶ هزار و ۴۲۲ نفر در آزمون‌های این اداره‌کل شرکت کرده‌اند که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۲۴۸ نفر در آزمون کتبی پذیرفته شدند و در نهایت ۷ هزار و ۲۵۶ نفر با موفقیت در آزمون عملی، موفق به دریافت گواهینامه مهارت فنی‌وحرفه‌ای شدند.

آموزش فنی و حرفه‌ای؛ موتور محرک کارآفرینی در لرستان

در سطح استان، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و خصوصی متعددی فعال هستند که در حوزه‌های مختلف از مکانیک خودرو تا صنایع غذایی و فناوری اطلاعات، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند. گسترش این مراکز در شهرستان‌ها امکان مهارت‌آموزی برای جوانان را تسهیل کرده است.

وجود کارخانه‌های سیمان، صنایع فلزی، معادن سنگ و ظرفیت‌های صنعتی بستر مناسبی برای آموزش‌های فنی مرتبط فراهم کرده است. تربیت نیروی ماهر در زمینه استخراج، فرآوری و نگهداری ماشین‌آلات می‌تواند اشتغال‌زایی قابل توجهی داشته باشد.

لرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های دامپروری و کشاورزی کشور، نیازمند نیروی ماهر در زمینه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، فرآوری محصولات لبنی و گیاهان دارویی است. دوره‌های فنی و حرفه‌ای در این حوزه می‌توانند زنجیره ارزش کشاورزی را تکمیل و بهره‌وری را افزایش دهند.

طبیعت بکر لرستان، آبشارها، غار‌ها و آثار تاریخی مانند قلعه فلک‌الافلاک، ظرفیت عظیمی برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است. آموزش مهارت‌های مرتبط با راهنمایی گردشگران، مدیریت بوم‌گردی، و نیز آموزش حرفه‌ای در صنایع دستی مانند گلیم و جاجیم‌بافی می‌تواند اشتغال‌زا و ارزآور باشد.

با توجه به گسترش اینترنت و اقتصاد دیجیتال، آموزش مهارت‌های مرتبط با برنامه‌نویسی، تولید محتوا، بازاریابی دیجیتال و تجارت الکترونیک در لرستان می‌تواند نسل جدیدی از مشاغل را برای جوانان فراهم آورد؛ مشاغلی که وابستگی کمتری به جغرافیا دارند.

لرستان استانی با ظرفیت‌های عظیم، اما بالفعل‌نشده است. کلید استفاده از این ظرفیت‌ها در تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد نهفته است. اگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این استان بر اساس نیاز‌های واقعی طراحی و اجرا شوند، نه‌تنها به کاهش بیکاری منجر می‌شوند، بلکه می‌توانند لرستان را به یکی از قطب‌های تولید، خدمات و گردشگری کشور بدل کنند.