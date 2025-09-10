باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر محمدرضا رحمتی معاون برنامه ریزی سازمان امور آب لرستان در جمع خبرنگاران گفت: منابع آب در جهان ۳ درصد شیرین است و بخش عمده آن برای کشاورزی و بخش کمی برای شرب استفاده میشود.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد آب شیرین استان در بخش کشاورزی استفاده میشود و تغییر اقلیم و مصرف بی رویه باعث کاهش منابع آبی شده است.
معاون برنامه ریزی سازمان امور آب لرستان گفت: مصارف آبهای زیرزمینی باید کاهش پیدا کند، زیرا فرونشست زمین و کمبود آب دشتها بسیار زیاد شده است.
رحمتی بیان کرد: استفاده از روشهای نوین آبیاری، استفاده از سیستمهای انتقال آب مدرن، کمتر شدن کشت محصولات آبدوست، سیاست گذاری درست در قیمت محصولات، استفاده از آبهای سطحی از راههای مقابله با تنش آبی است.
وی با تاکید بر افزودن تعداد سطحهای کم عمق برای مهار بارش باران و استفاده در کشاورزی در ادامه گفت: در حال حاضر ۱۳ سد در استان وجود دارد که ۶ سد به بهره برداری رسیده است.
معاون برنامه ریزی سازمان امور آب لرستان گفت: تغذیه مصنوعی و طرحهای آبخیز داری در میزان نفوذ بارش به منابع زیرزمینی بیشتر شده و سفرههای زیرزمینی غنیتر میشوند.