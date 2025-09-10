ترامپ مدعی شده است که نتانیاهو مسئول اصلی حمله به قطر است و او از این حمله تنها لحظاتی پیش از وقوع آن مطلع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز جهارشنبه ادعا کرد که تصمیم رژیم تروریستی اسرائیل برای حمله به قطر، کاملا در اختیار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی بوده و واشنگتن «وقت کافی» برای توقف حمله را نداشته است!

این اظهارات در بیانیه‌ای در حساب ترامپ در پلتفرم «تروث سوشیال» (Truth Social) درباره حمله رژیم تروریستی اسرائیل به هیات مذاکره‌کننده حماس در قطر منتشر شد.

ترامپ در ادامه افزود: «بمباران یکجانبه قطر، که کشوری مستقل و متحد نزدیک آمریکا است و در کنار ما سخت و شجاعانه برای برقراری صلح تلاش کرده، به اهداف اسرائیل و آمریکا کمکی نمی‌کند.»

ترامپ مجددا ادعا کرد که به محض دریافت اطلاعات درباره «حمله قریب‌الوقوع»، به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه خود، دستور داد تا قطری‌ها را در جریان بگذارد، «اما متأسفانه برای توقف آن خیلی دیر بود». او همچنین گفت که به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ماموریت داده تا توافق‌نامه همکاری دفاعی با قطر را نهایی کند.

این درحالی است که ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعا‌های کاخ سفید مبنی بر اینکه آمریکا قبل از وقوع حملات اسرائیل، دوحه را از آنها مطلع کرده بود، رد کرد.

پیش از این، روز سه‌شنبه، قطر اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل «حمله‌ای بزدلانه را به اقامتگاه‌های برخی از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه» انجام داده است.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز به سرعت در بیانیه‌ای اعلام کرد که با همکاری دستگاه امنیتی «شاباک»، «فرماندهی جنبش حماس» در دوحه را با نیروی هوایی هدف قرار داده است.

در ادامه، حماس اعلام کرد که «دشمن در ترور برادران در هیات مذاکره‌کننده ناکام ماند»، اما «تعدادی به شهادت رسیدند». حماس توضیح داد که جهاد لبد، مدیر دفتر خلیل الحیه، رئیس حماس در غزه، و پسرش همام الحیه، به همراه سه نفر از همراهانشان به نام‌های عبدالله عبدالواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک، جزو شهدا هستند.

منبع: آناتولی