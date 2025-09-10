ترامپ مدعی شده است که نتانیاهو مسئول اصلی حمله به قطر است و او از این حمله تنها لحظاتی پیش از وقوع آن مطلع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز جهارشنبه ادعا کرد که تصمیم رژیم تروریستی اسرائیل برای حمله به قطر، کاملا در اختیار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی بوده و واشنگتن «وقت کافی» برای توقف حمله را نداشته است!

این اظهارات در بیانیه‌ای در حساب ترامپ در پلتفرم «تروث سوشیال» (Truth Social) درباره حمله رژیم تروریستی اسرائیل به هیات مذاکره‌کننده حماس در قطر منتشر شد.

ترامپ در ادامه افزود: «بمباران یکجانبه قطر، که کشوری مستقل و متحد نزدیک آمریکا است و در کنار ما سخت و شجاعانه برای برقراری صلح تلاش کرده، به اهداف اسرائیل و آمریکا کمکی نمی‌کند.»

ترامپ مجددا ادعا کرد که به محض دریافت اطلاعات درباره «حمله قریب‌الوقوع»، به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه خود، دستور داد تا قطری‌ها را در جریان بگذارد، «اما متأسفانه برای توقف آن خیلی دیر بود». او همچنین گفت که به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ماموریت داده تا توافق‌نامه همکاری دفاعی با قطر را نهایی کند.

این درحالی است که  ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ادعا‌های کاخ سفید مبنی بر اینکه آمریکا قبل از وقوع حملات اسرائیل، دوحه را از آنها مطلع کرده بود، رد کرد.

پیش از این، روز سه‌شنبه، قطر اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل «حمله‌ای بزدلانه را به اقامتگاه‌های برخی از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه» انجام داده است.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز به سرعت در بیانیه‌ای اعلام کرد که با همکاری دستگاه امنیتی «شاباک»، «فرماندهی جنبش حماس» در دوحه را با نیروی هوایی هدف قرار داده است.

در ادامه، حماس اعلام کرد که «دشمن در ترور برادران در هیات مذاکره‌کننده ناکام ماند»، اما «تعدادی به شهادت رسیدند». حماس توضیح داد که جهاد لبد، مدیر دفتر خلیل الحیه، رئیس حماس در غزه، و پسرش همام الحیه، به همراه سه نفر از همراهانشان به نام‌های عبدالله عبدالواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک، جزو شهدا هستند.

منبع: آناتولی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا جنایتکار شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، سوریه، لبنان، غزه، یمن، قطر و منطقه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
تجاوز اسرائیل به قطر تحت حمایت غرب صورت گرفت.
اگر کمک و حمایت همه جانبه آمریکا جنایتکار نبود صهیونیست‌ها جنایتکار جرات حمله به سوریه، لبنان، غزه، ایران، یمن و قطر را نداشتند.
نباید به غرب جنایتکار اعتماد کرد.
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است که رئیس جمهور آمریکا به عملیات اسرائیل در قطر با هدف ترور سران حماس چراغ سبز نشان داده است.
حمله اسرائیل جنایتکار به پایتخت قطر، اجرای قانون جنگل بود. تجاوز اسرائیل جنایتکار به قطر، اجرای قانون جنگل بود.
دولت ترامپ دقایقی قبل از آغاز حمله اسرائیل مطلع شده/ 15 جنگنده در ترور رهبران حماس مشارکت داشتند.
حمله اسرائیل به دوحه با چراغ سبز آمریکا انجام شد.
آسمان قطر توسط سنتکام و آمریکا رصد می‌شود حمله با چراغ سبز آمریکا بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
