معترضان حامی فلسطین با سر دادن شعار‌هایی علیه ترامپ و کابینه‌اش، از جمله اینکه او «هیتلر زمانه ماست»، شام او در واشنگتن را بر هم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فعالان حامی فلسطین، شام سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و تعدادی از وزرایش را در رستورانی در واشنگتن، با سر دادن شعار‌هایی برای آزادی فلسطینیان و توصیف او به عنوان «هیتلر زمانه»، بر هم زدند.

ترامپ که برای یک استراحت کاری، برای صرف شام با اعضای کابینه خود به رستوران رفته بود، قصد داشت موفقیت مبارزه خود با جرم و جنایت در پایتخت آمریکا را به نمایش بگذارد، اما در این رستوران با شعار‌های خشمگین معترضان حامی فلسطین رو‌به‌رو شد، که او را «هیتلر زمانه ما» نامیدند و متهم کردند که در حالی که مردم غزه از گرسنگی رنج می‌برند، مشغول ضیافت است.

به گفته یک ویراستار غذای مجله «واشنگتونیان»، پیش از ورود رئیس‌جمهور، ماموران سرویس مخفی رستوران را بستند و بازرسی‌های امنیتی انجام دادند و از ورود مشتریان بدون رزرو قبلی جلوگیری کردند، اما طبق ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به محض اینکه رئیس‌جمهور پشت میز خود نشست، گروهی از زنان با صدای بلند شروع به اعتراض کردند.

این زنان در رستوران ایستادند و فریاد زدند: «واشنگتن دی سی را آزاد کنید! فلسطین را آزاد کنید! ترامپ هیتلر زمانه ماست!»، پیش از آنکه نیرو‌های امنیتی آنها را به بیرون از رستوران هدایت کنند.

در همین ویدیو پیت هیگست، وزیر دفاع آمریکا با نگرانی ایستاده و نگاه می‌کند. دیگر مشتریان نیز ترامپ و اعضای کابینه‌اش را هو کردند، در حالی که معترضان به شعار دادن ادامه داده و پرچم‌های فلسطین و چفیه در دست داشتند.

این معترضان عضو «کد پینک»، یک گروه زنانه ضد جنگ هستند. این گروه اعلام کرد که به خاطر غزه و امنیت ساکنان واشنگتن اعتراض می‌کند. این گروه پس از این رویارویی در اینستاگرام نوشت: «ترامپ به چشمان ما نگاه کرد و ما مطمئن شدیم که او در حالی که جوامع تحت محاصره هستند، نمی‌تواند در آرامش غذا بخورد.»

در ویدیویی دیگر، یکی از زنان معترض گفت: «ما از ترامپ نمی‌ترسیم، او مستقیما به ما نگاه کرد، اما ما ثابت قدم ماندیم و به مبارزه خود برای پایان دادن به اشغال ادامه خواهیم داد.»

ویدیویی که توسط «کد پینک» منتشر شده، نشان می‌دهد که ماموران سرویس مخفی، معترضان را بازداشت کرده و از رستوران بیرون می‌برند.

منبع: آر تی

برچسب ها: حامیان فلسطین ، رئیس جمهور آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
زنان شجاع
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
باید بلایی که سر غرب اسیا اورده
سر ترامپ و دار و دسته اش بیاورند
تا بفهمد .چقدر کارش نسل کشی و جنایت جنگی است
محال بود .ترامپ رای بیاورد .اگر مقابل هریس نبود که کارنامه مثبتی در زمان بایدن نداشت
و کمک های 350 دلاری ایلان ماسک و تبلیغات او در سایت هایش
هیچ وقت ترامپ رای نمیاورد .که دینا را بهم زده
متوهم شده که سران مقاومت ترور میشوند
خواسته جشن پیروزی و تصاحب شدن مجانی به سرزمینهای غزه را جشن بگیرد
۰
۲
