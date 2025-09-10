اما این برداشت امروزه دیگر درست نیست. فناوری‌های هوش مصنوعی اکنون قادرند به راحتی این برچسب‌ها را حذف کرده و دوباره چهره کودک را نمایش دهند که این امر راه را برای سوءاستفاده از تصاویرشان در جهت آزار و اذیت سایبری، باج‌گیری یا حتی تولید محتوای توهین‌آمیز مرتبط با کودک‌آزاری باز کند.

با توجه به این تهدیدها، کارشناسان امنیت سایبری و سواد رسانه‌ای در چندین کشور نسبت به ادامه اشتراک‌گذاری تصاویر کودکان هشدار می‌دهند و از والدین می‌خواهند که انتشار آن را کاملاً در فضای مجازی متوقف کنند.

هشدارهای کارشناسان

لیزا ونتورا، متخصص امنیت سایبری و بنیانگذار سازمان امنیت سایبری، ژوئن گذشته به روزنامه ایندیپندنت گفت که صرف قرار دادن ایموجی روی صورت کودک هیچ محافظت واقعی برای او ایجاد نمی‌کند. او توضیح داد: صادقانه بگویم، گذاشتن ایموجی روی صورت کودک هیچگونه محافظت حقیقی برای حریم خصوصی او ارائه نمی‌دهد.

حتی اگر هیچ‌کسی نتواند برچسب را بردارد، والدین همچنان اطلاعات زیادی درباره فرزندشان به اشتراک می‌گذارند. کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند، سن، هیکل، موقعیت جغرافیایی و حتی مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کند را می‌توان از جزئیات تصویر تشخیص داد.

همچنین پدیده «اشتراک‌گذاری» - مادران و پدرانی که چندین عکس از فرزندان خود را در مدت زمان طولانی به اشتراک می‌گذارند - نیز این خطر را بیشتر می‌کند. ونتورا گفت: داده‌های جمع‌آوری‌شده از همه این پست‌ها، تهدید بزرگتری برای حریم خصوصی نسبت به هر تصویر واحد است.

پیامدهای بلندمدت

کارشناسان هشدار می‌دهند هر کسی عکس یا فیلم از کودکان منتشر می‌کند، باید بداند که این کار عواقب بلندمدت و نامطلوبی برای کودک دارد، زیرا اینترنت فراموش نمی‌کند.

مهم‌ترین پیامدهای انتشار تصاویر کودکان:

از دست دادن حق استفاده: هنگام انتشار عکس یا فیلم در رسانه‌های اجتماعی، والدین اغلب از حق استفاده فرزندانشان صرف نظر می‌کنند. پلتفرم‌ها می‌توانند این مطالب را به صورت رایگان در سراسر جهان مورد بهره‌برداری قرار دهند و در برخی موارد، حتی آن را به شخص ثالث منتقل کنند.

افشای ناآگاهانه اطلاعات خصوصی: اگر عکس‌های کودکان با داده‌های دیگری مانند نام، آدرس، مدرسه یا باشگاه مرتبط باشد، غریبه‌ها ممکن است بتوانند مکان کودک را پیدا کرده و با اطلاعات شخصی‌اش با او ارتباط برقرار کنند.

آزار و اذیت سایبری: تصاویر کودکان به راحتی می‌تواند به عنوان ابزاری برای قلدری یا تمسخر آنها در فضای آنلاین تبدیل شود و سال‌ها بعد در همان چارچوب دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

بهره‌گیری در زمینه‌های جنسی: پلیس هشدار می‌دهد که تصاویر کودکان در اینترنت اغلب برای اهداف جنسی استفاده می‌شود. مجرمان متخصص در سوءاستفاده از کودکان به دنبال این عکس‌ها هستند تا آنها را در محافل غیرقانونی توزیع کرده و بفروشند.

هر تصویری را می‌توان دستکاری کرد: حتی تصاویر معصوم هم می‌تواند به سرعت به صورت دیجیتالی تغییر داده شود و مجرمان یا خرابکاران آنلاین می‌توانند آن را به ابزاری برای تمسخر کودک تبدیل کرده یا در موقعیت‌های نامناسب قرار دهند.

منبع: خبرآنلاین