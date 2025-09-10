باشگاه خبرنگاران جوان - والدین قبلاً به هنگام انتشار تصاویر فرزندشان در اینستاگرام یا فیسبوک، گذاشتن یک ایموجی روی صورت او را راهی مؤثر برای محافظت از هویتش میدانستند.
اما این برداشت امروزه دیگر درست نیست. فناوریهای هوش مصنوعی اکنون قادرند به راحتی این برچسبها را حذف کرده و دوباره چهره کودک را نمایش دهند که این امر راه را برای سوءاستفاده از تصاویرشان در جهت آزار و اذیت سایبری، باجگیری یا حتی تولید محتوای توهینآمیز مرتبط با کودکآزاری باز کند.
با توجه به این تهدیدها، کارشناسان امنیت سایبری و سواد رسانهای در چندین کشور نسبت به ادامه اشتراکگذاری تصاویر کودکان هشدار میدهند و از والدین میخواهند که انتشار آن را کاملاً در فضای مجازی متوقف کنند.
لیزا ونتورا، متخصص امنیت سایبری و بنیانگذار سازمان امنیت سایبری، ژوئن گذشته به روزنامه ایندیپندنت گفت که صرف قرار دادن ایموجی روی صورت کودک هیچ محافظت واقعی برای او ایجاد نمیکند. او توضیح داد: صادقانه بگویم، گذاشتن ایموجی روی صورت کودک هیچگونه محافظت حقیقی برای حریم خصوصی او ارائه نمیدهد.
حتی اگر هیچکسی نتواند برچسب را بردارد، والدین همچنان اطلاعات زیادی درباره فرزندشان به اشتراک میگذارند. کارشناسان امنیت سایبری میگویند، سن، هیکل، موقعیت جغرافیایی و حتی مدرسهای که در آن تحصیل میکند را میتوان از جزئیات تصویر تشخیص داد.
همچنین پدیده «اشتراکگذاری» - مادران و پدرانی که چندین عکس از فرزندان خود را در مدت زمان طولانی به اشتراک میگذارند - نیز این خطر را بیشتر میکند. ونتورا گفت: دادههای جمعآوریشده از همه این پستها، تهدید بزرگتری برای حریم خصوصی نسبت به هر تصویر واحد است.
کارشناسان هشدار میدهند هر کسی عکس یا فیلم از کودکان منتشر میکند، باید بداند که این کار عواقب بلندمدت و نامطلوبی برای کودک دارد، زیرا اینترنت فراموش نمیکند.
منبع: خبرآنلاین