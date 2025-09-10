باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرویس مدارس تنها یک وسیله حمل‌ونقل ساده نیست، بلکه به‌نوعی حلقه‌ای میان امنیت، سلامت و آرامش خانواده‌ها با کیفیت آموزش فرزندان‌شان است.

بسیاری از خودرو‌هایی که در لرستان به عنوان سرویس مدارس فعالیت می‌کنند از نظر فنی فرسوده‌اند و فاقد تجهیزات ایمنی مناسب هستند.

در بعضی مناطق، به‌ویژه روستا‌ها و شهر‌های کوچک، نظارت بر سرویس‌ها حداقلی است و همین موضوع زمینه‌ساز تخلفات یا بی‌نظمی می‌شود.

افزایش کرایه‌ها متناسب با درآمد خانواده‌ها نیست. در برخی نقاط لرستان، خانواده‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه‌اند و هزینه سرویس می‌تواند بخش قابل توجهی از بودجه ماهانه آنها را ببلعد.

در مناطقی که مدارس با فاصله زیاد از محل سکونت هستند، والدین نگران امنیت دختران و پسران خود در مسیر مدرسه‌اند. گاهی رانندگان از اقوام یا آشنایان انتخاب می‌شوند و این باعث می‌شود سیستم حمل‌ونقل رسمی کمتر مورد استقبال قرار گیرد.

سرویس مدارس در لرستان، آینه‌ای از چالش‌های حمل‌ونقل عمومی

اگر نگاه صرفاً اقتصادی کنار گذاشته شود و مسئولان به سرویس مدارس به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی-فرهنگی توجه کنند، می‌توان امیدوار بود که سال‌های آینده دانش‌آموزان لرستانی با آرامش، امنیت و نظم بیشتری به مدرسه بروند.

مسعود ارمغان، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد امروز با اشاره به تشریح جزئیات سامانه سرویس مدارس اظهار کرد: ثبت‌نام خودرو‌های متقاضی سرویس مدارس آغاز شده و تا ۳۰ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به هزار و ۱۰۰ راننده در این سامانه ثبت‌نام کردند، افزود: پیش‌بینی می‌شود باتوجه‌به هماهنگی‌های انجام‌شده با آموزش‌وپرورش، امسال شاهد ثبت‌نام بیش از ۱۵۰۰ خودرو در سامانه باشیم.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد، اولویت این سازمان در سامانه سرویس مدارس را گزینش رانندگانی دانست

که دارای گواهینامه معتبر و گواهی سلامت روان هستند. ارمغان تأکید کرد: مرجع اصلی تعیین صلاحیت و معرفی رانندگان به مدارس، تنها سازمان حمل‌ونقل است. مدارس مجاز به استفاده از خودرو‌های خارج از این سامانه نیستند.

وی با اشاره به حذف رانندگان دارای سابقه کیفری مرتبط در سال‌های گذشته، هشدار داد: هیچ مدرسه‌ای حق به‌کارگیری خودروی خارج از سامانه را ندارد و بر این موضوع نظارت خواهیم داشت.

از روستا تا شهر؛ روایت مسیر پرچالش دانش‌آموزان لرستانی

سرویس مدارس فقط جابه‌جایی دانش‌آموز نیست؛ درواقع بخشی از فرآیند آموزش است. اگر دانش‌آموز هر روز با استرس، ازدحام یا تأخیر به مدرسه برسد، بر روحیه و یادگیری او اثر می‌گذارد. در لرستان، به‌خاطر پراکندگی جغرافیایی، کوهستانی بودن و فاصله برخی روستا‌ها از مدارس، اهمیت سرویس‌ها دوچندان است.

در سال‌های اخیر، در برخی شهر‌های لرستان مانند خرم‌آباد و بروجرد، تلاش‌هایی برای ساماندهی سرویس مدارس با همکاری شهرداری، آموزش‌وپرورش و بخش خصوصی انجام شده است. استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به صورت سازماندهی‌شده، ثبت‌نام آنلاین و کارت‌های هوشمند کنترل مسیر، نمونه‌هایی از اقدامات مثبت بوده که البته هنوز به‌طور کامل فراگیر نشده‌اند.