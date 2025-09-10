باشگاه خبرنگاران جوان ـ امام جعفر صادق (ع) در روزگاری پر از بن‌بست، راهی متفاوت پیش پای پیروانش گذاشت که نه شمشیر بود و نه سازش. ایشان کلیدی معرفی کرد که هنوز راز عبور از تنگناهاست.

۱۷ ربیع‌الاول سالروز میلاد امام جعفر صادق (ع) فرصتی است تا بار دیگر به زندگی پیشوایی نگاه کنیم که در میان فشارهای سیاسی و تلاطم‌های اجتماعی، چراغی روشن در مدینه برافروخت و راه عبور از سختی‌ها را به شاگردان و شیعیانش آموخت. امام صادق (ع) هم یک شخصیت علمی یا دینی بود و هم آموزگاری که با صدها شاگرد، دانشگاهی زنده در خانه‌ای ساده به پا کرد. اما آنچه زندگی‌اش را متفاوت می‌کند، نگاه ویژه ایشان به دعا و امید در برابر بن‌بست‌هاست؛ نگاهی که در طول قرن‌ها همچنان زنده مانده است.