باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص] و امام جعفر صادق (ع) گفت: برای این‌که اختلافی درباره تاریخ تولد پیامبر اسلام (ص) باقی نماند، امام خمینی دستور داد هفته‌ای به نام «هفته وحدت اسلامی» نام‌گذاری شود تا این اختلاف به نقطه‌ای برای همگرایی میان مسلمانان تبدیل گردد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و مردم و مقاومت آن حمایت می‌کند تا اینکه از اشغالگری آزاد شوند و این یکی از شاخص‌ترین موضوعات وحدت اسلامی به شمار می‌رود.

حمله رژیم صهیونیستی به قطر، بخشی از پروژه اسرائیل بزرگ است

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر آن را به اجرای طرح اسرائیل بزرگ مربوط دانست و گفت که ممکن است روزی هم بشنویم که اسرائیل عربستان و امارات را هدف قرار داد. ما در کنار قطر ایستاده‌ایم و تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر بخشی از پروژه اسرائیل بزرگ است.

دبیرکل حزب‌الله خطاب به کشورهای عربی تصریح کرد: شما که نمی‌توانید پاسخ نظامی به اسرائیل بدهید، به‌جای آن از مقاومت حمایت کنید اگر مقاومت از بین برود اسرائیل به سراغ شما می‌آید؛ بنابراین از مقاومت حمایت کنید تا از حکومت و کشور خودتان حمایت کرده باشید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که پیشنهاد دوم من این است که با ایستادن در کنار اسرائیل، از پشت به مقاومت خنجر نزنید و برای خلع سلاح مقاومت فلسطین و پذیرش شروط اسرائیل تلاش نکنید.

دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود: اسرائیل و آمریکا وحشیانه‌ترین جنایت‌ها را در غزه و کرانه باختری انجام می‌دهند و مردم فلسطین قدرتمندانه مقاومت می‌کنند و علیرغم تمامی سختی‌ها در میدان حضور دارند.

وی همچنین گفت: دشمن در طول دو سال گذشته در حال پیاده‌سازی پروژه اسرائیل بزرگ است و گام‌های که در غزه، کرانه و حمله به قطر برداشته است، همگی در ادامه پروژه نیل تا فرات است.

از سخن گفتن درباره انحصار سلاح دست بردارید

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: از سخن گفتن در مورد انحصار سلاح دست بردارید و آن کسی که تصور می‌کند با این اقدام، بهانه را از دست دشمن می‌گیرد، سخت در اشتباه است چراکه دشمن به ادامه پروژه خود مصمم است.

وی افزود: لبنان متعلق به تمام شهروندان آن است و ما نیز از شهروندان لبنانی هستیم و اسرائیل افکار اشغالگری و توسعه شهرک‌سازی‌های خود را در جنوب لبنان دارد. بالاترین میزان ملی‌گرایی و وطن دوستی، دفاع از کشور و آزادسازی خاک آن است و از ابتدای تشکیل لبنان، هر کسی که از لبنان دفاع کرده است، در صیانت و استقلال آن سهیم بوده است و این همان کاری است ارتش بر اساس توانایی‌اش انجام داده است و مقاومت نیز اقدام به آن کرده است.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد که مقاومت، آن چیزی است که توانسته پروژه اسرائیل را به تعویق بیندازد. پس چرا با اقدامات مالی، رسانه‌ای، سیاسی، اجتماعی و یا در محافل بین‌المللی از مقاومت حمایت نمی‌کنید. اگر دشمن بتواند مقاومت را نابود کند که هیچگاه این اتفاق رخ نخواهد داد، نوبت بعدی شما خواهید بود.

منبع: العالم