باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در میانه انتقادات بین‌المللی شدید از حمله رژیم اسرائیل علیه قطر، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم در اظهاراتی گستاخانه خطاب به مقامات قطری گفت: «یا آنها (مقامات حماس) را اخراج کنید یا به دست عدالت بسپارید؛ زیرا اگر این کار را نکنید، ما این کار را خواهیم کرد».

نتانیاهو در یک ویدئو که به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، هفتم اکتبر را با واقعه یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ مقایسه کرد و گفت: «آمریکا پس از یازده سپتامبر چه کرد؟ قول داد که تروریست‌هایی را که مرتکب این جنایت فجیع شده‌اند، هر کجا که باشند، شکار کند؛ و همچنین دو هفته بعد قطعنامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد که می‌گفت دولت‌ها نمی‌توانند به تروریست‌ها پناه دهند».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که (رژیم) اسرائیل نیز همین رویکرد را دنبال خواهد کرد.

رژیم اسرائیل روز گذشته در اقدامی غافلگیرانه، ساختمان نشست سران حماس در پایتخت قطر را با موشک هدف قرار داد. وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، این اقدام را «جنایتکارانه و بزدلانه» توصیف کرده و تأکید کرد که اقداماتی از این دست، تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود. این اقدام واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، امروز اعلام کرد که کمیسیون اروپا پیشنهاد تحریم وزرای افراطی اسرائیلی و تعلیق برخی اقدامات تجاری را ارائه خواهد کرد.

آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا نیز حمله رژیم اسرائیل را «غیرقابل قبول» دانسته و اعلام کرد که کشورش روابط با تل‌آویو را بازنگری خواهد کرد.

منبع: تایمز اسرائیل