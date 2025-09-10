جشن بزرگ خانوادگی امت احمد همزمان با شب میلاد پیامبر و امام صادق در بوستان بهشت شهر مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- جشن بزرگ خانوادگی امت احمد همزمان با شب میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بوستان بهشت شهر مشهد برگزار شد.

این مراسم با حضور خانواده‌های افغانستانی و ایرانی همراه بود و شامل مولودی‌خوانی مداحان دو کشور و اجرای موسیقی سنتی افغانستان بود.

روح‌الله میرزایی، دبیر اجرایی این مراسم، گفت: جشن امت احمد به همکاری شهرداری منطقه چهار مشهد و بنیاد فرهنگی ـ اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار شد و هدف آن به نمایش گذاشتن هم‌زیستی جامعه مهاجرین و جامعه میزبان در کنار یکدیگر و ایجاد شور و شعف در میان خانواده‌ها بود.

این مراسم در فضایی صمیمی و پرشور ادامه داشت، اما به دلیل نوسانات برق و قطع و وصل‌های پیاپی، بخشی از برنامه‌ها امکان اجرا پیدا نکرد و جشن زودتر از موعد به پایان رسید.