رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد درباره نقشه های شوم دشمنان گفت حفظ وحدت میان دو ملت ایران و افغانستان امروز از همه چیز مهم تر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- حجت‌الاسلام حسین مصلایی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد، با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت‌های ایران و افغانستان گفت:«دشمن در جنگ ۱۲ روزه از حربه‌ای استفاده کرد تا میان مردم ایران و افغانستان اختلاف بیندازد و این اختلاف را پررنگ‌تر کند. هدف آن‌ها سوءاستفاده از شکاف‌ها و بهره‌برداری به نفع خودشان بود. اما زیرکی مردم و سیاست دشمن‌شناسی باعث شد ملت‌ها نقطه‌های مشترک را پیدا کنند و امروز همان مسیر برادری و همزیستی ادامه دارد.»

وی افزود:بسیاری از شهدای مدافع حرم ما از برادران افغانستانی هستند؛ کسانی که از حاشیه شهر مشهد برخاستند و جان خود را در راه دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) فدا کردند. ما وظیفه داریم یاد شهدا را زنده نگه داریم و به هدف مشترکی که آن‌ها برایش قدم گذاشتند بیندیشیم.

حجت‌الاسلام مصلایی تأکید کرد:آنچه امروز بیش از هر زمان نیاز داریم، کنار گذاشتن هر عامل اختلاف و حفظ وحدت میان دو ملت ایران و افغانستان است. نباید اجازه دهیم دشمنان با تبلیغات و شایعات میان ما فاصله بیندازند. مراقبت در گفتار، نوشتار و رفتارمان ضروری است تا خدای ناکرده آب در آسیاب دشمن ریخته نشود.