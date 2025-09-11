باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر امور خارجه هلند به پارلمان گفت که دولت هلند قصد دارد واردات کالاهای تولید شده در شهرکهای صهیونیستی در سرزمینهای فلسطینی تحت اشغال اسرائیل را به دلیل برنامههای اسرائیل برای کرانه باختری و حمله نظامی آن به غزه ممنوع کند.
هلند در ماه ژوئیه ممنوعیت سفر دو وزیر کابینه راست افراطی اسرائیل را اعمال کرد و آنها را به تحریک خشونت علیه فلسطینیان و درخواست برای پاکسازی قومی غزه متهم کرد، اما دولت این کشور تاکنون تمایلی به برداشتن گامهای بیشتر نداشته است.
ماه گذشته، کاسپر ولدکمپ، وزیر امور خارجه سابق،استعفا کرد زیرا گفت که هیچ حمایتی در کابینه برای اتخاذ اقدامات بیشتر علیه اسرائیل احساس نمیکند.
اما دیوید ون ویل، جانشین او، اواخر روز چهارشنبه به پارلمان گفت که به وزارتخانه خود دستور داده است تا یک فرمان دولتی در مورد ممنوعیت واردات تهیه کند و گفت که این اقدام در اسرع وقت اجرا خواهد شد.
هلند یکی از خریداران اصلی کالاهای اسرائیلی در جهان است، اما ون ویل نگفت که در حال حاضر چه حجم کالایی از شهرکهای اسرائیلی وارد میشود.
بیشتر جامعه بینالمللی، شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی میدانند.
ون ویل گفت که همچنین از برنامههای کمیسیون اروپا برای تعلیق اقدامات مرتبط با تجارت در توافق اتحادیه اروپا با اسرائیل حمایت میکند.
منبع: رویترز