باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مایکل اولیری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایرلندی «رایانایر» گفت که این شرکت «حتی پس از فروکش کردن خشونتهای مرتبط با جنگ غزه، احتمالا به اسرائیل باز نخواهد گشت». او در این باره به «سوءاستفاده مقامات فرودگاه در آنجا از این شرکت» اشاره کرد.
اولیری در دوبلین به خبرنگاران گفت: «من فکر میکنم این احتمال واقعی وجود دارد که ما علاقهای به بازگشت به اسرائیل نداشته باشیم، حتی زمانی که خشونتهای فعلی کاهش یابد.»
این شرکت پیش از این در تابستان اعلام کرده بود که در بهترین حالت، تا ۲۵ اکتبر به رژیم تروریستی اسرائیل باز نخواهد گشت.
این تصمیم شرکت ایرلندی، مشابه تصمیمات سایر شرکتها در جهان، در حالی اتخاذ شده است که نیروهای مسلح یمن به هدف قرار دادن فرودگاه اصلی رژیم تروریستی اسرائیل با نام «بن گوریون» در فلسطین اشغالی ادامه میدهند.
چند روز پیش، نیروهای یمنی اعلام کردند که فرودگاههای «اللد» در یافا و «رامون» در ام الرشراش را هدف قرار دادهاند و تأکید کردند که اهداف عملیات محقق شده است.
در همین راستا روزنامه صهیونیستی «معاریو» تایید کرد که هدف قرار دادن «فرودگاه رامون» بحرانهای چندگانه رژیم تروریستی اسرائیل، بهویژه در بخش هوانوردی و ارتباطات اقتصادی، تجاری و گردشگری آن را تشدید خواهد کرد. این روزنامه صهیونیستی نوشت: «حمله پهپادی یمن به سالن فرودگاه رامون میتواند پیامدهای وخیمی بر اعتبار فرودگاه و بخش هوانوردی اسرائیل داشته باشد.»
منبع: المیادین