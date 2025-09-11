باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز پنجشنبه، محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در سفری برای اعلام همبستگی با قطر پس از حمله سه‌شنبه گذشته رژیم تروریستی اسرائیل به این کشور، وارد دوحه شد.

این خبر را خبرگزاری قطر (قنا) محمد شهباز شریف برای یک «سفر برادرانه» به دوحه آمده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

خبرگزاری پاکستان نیز تأیید کرد که نخست‌وزیر این کشور «برای ابراز همبستگی با کشور برادر قطر در پی حملات هوایی بزدلانه اسرائیل به دوحه» به این کشور سفر کرده است.

بر اساس بیانیه‌های دربار امیری قطر، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، روز چهارشنبه از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات، صباح خالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت، و حسین بن عبدالله دوم، ولیعهد اردن، استقبال کرد. سران این کشور‌ها حمله رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم و بر همبستگی خود با دوحه تأکید کردند.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک حمله هوایی به مقر فرماندهی جنبش «حماس» در دوحه انجام داده، اما تاکنون نتیجه آن را اعلام نکرده است.

قطر این حمله را محکوم و تأکید کرد که حق پاسخ به این تجاوز را که منجر به کشته شدن یکی از نیرو‌های امنیت داخلی آن شده است، برای خود محفوظ می‌داند.

حماس نیز اعلام کرد که هیات مذاکره‌کننده آن به سرپرستی خلیل الحیه، رئیس این جنبش در غزه، از این ترور جان سالم به در برده‌اند، اما جهاد لبد، مدیر دفتر الحیه، و پسرش همام الحیه، به همراه سه همراه دیگر به نام‌های عبدالله عبدالواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک شهید شده‌اند.

منبع: آناتولی