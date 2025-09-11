باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ گزارش داد که ناتو در حال آماده‌سازی برای یک پاسخ نظامی دفاعی به حادثه نفوذ پهپاد‌های روسی به حریم هوایی لهستان است. به گفته یک منبع آگاه، هدف از این اقدام، تقویت بازدارندگی در امتداد جناح شرقی کشورهای عضو این پیمان است.

این منبع توضیح داد که پاسخ ناتو تنها نظامی نخواهد بود، بلکه شامل یک اقدام سیاسی نیز می‌شود. وی به واکنش اولیه سیاسی که روز چهارشنبه با محکومیت «رفتار بی‌ملاحظه» روسیه توسط مارک روته، دبیر کل و سایر مقامات ناتو آغاز شد، اشاره کرد.

در زمینه نظامی، منبع مذکور گفت که برنامه‌ریزی برای اقدامات دفاعی توسط الکسیوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیرو‌های ائتلاف در اروپا که مسئول برنامه‌ریزی و اجرای تمام عملیات نظامی ناتو است، هماهنگ خواهد شد.

این منبع افزود که رهبری نظامی ناتو در حال حاضر وضعیت را ارزیابی و در صورت لزوم، تدارکات مورد نیاز را مشخص می‌کند. او تأکید کرد که ناتو یک ائتلاف دفاعی است و هر پاسخی بر تقویت توانایی بازدارندگی متمرکز خواهد بود.

دولت لهستان روز چهارشنبه اعلام کرد که ناتو پس از «نقض حریم هوایی کشور توسط پهپاد‌های روسی در طول شب»، ماده چهارم پیمان را فعال کرده است. این ماده مقرر می‌دارد که «هرگاه یکی از کشور‌های عضو احساس کند که تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت آن در معرض تهدید قرار گرفته، مشورت میان کشور‌های عضو ضروری است.»

وزارت دفاع روسیه نیز روز گذشته تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای حمله به اهدافی در خاک لهستان ندارد و اشاره کرد که حداکثر برد پهپاد‌های مورد استفاده در این حمله که ادعا می‌شود از مرز لهستان عبور کرده‌اند، از ۷۰۰ کیلومتر تجاوز نمی‌کند.

منبع: المیادین