باشگاه خبرنگاران جوان - انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر گفت که کشورش «حمله آشکار اسرائیل» به قطر را با شدیدترین لحن محکوم می‌کند.

وی افزود: شرکت مقامات عالی رتبه در این جلسه به روشنی نشان دهنده میزان نگرانی ما نسبت به این تجاوز اسرائیل است.

قرقاش گفت که این حمله «حمله‌ای جدی» به قوانین بین‌المللی و «تشدید غیرمسئولانه‌ای» است که ثبات منطقه‌ای و صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد که عدم اقدام شورای امنیت سازمان ملل در پاسخ به «نقض‌های مکرر اسرائیل» پیامد‌هایی برای صلح پایدار خواهد داشت.

این مقام امارات متحده عربی افزود: «این حمله بی‌سابقه، همچنین چشم‌انداز صلح و پایان جنگ در غزه را به طور جدی تضعیف می‌کند.»

مشاور رئیس امارات متحده عربی تاکید کرد که قطر نقش کلیدی در تضمین آتش‌بس ایفا کرده است.

اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسولیت حملات هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حملات، ترور رهبران حماس اعلام شده که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات اسرائیل به پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر ۱۵ عضو این شورا از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل نبرد.

در بیانیه‌ای که توسط انگلیس و فرانسه تهیه شده، آمده است: «اعضای شورای امنیت بر اهمیت کاهش تنش تاکید و همبستگی خود را با قطر ابراز و حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند.»

منبع: ایرنا