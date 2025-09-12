باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه، پیش از اجلاس سالانه رهبران جهان در نیویورک، با اکثریت قاطع آرا به نفع بیانیه‌ای رأی داد که خواستار «گام‌های مشخص، زمان‌بندی‌شده و برگشت‌ناپذیر» به سوی راه‌حل دو دولتی و تشکیل کشوری فلسطینی است.

این قطعنامه با حمایت ۱۴۲ کشور، ۱۰ کشور مخالف و ۱۲ کشور ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه شامل محکومیت حملات رژیم تروریستی اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساخت‌ها در غزه، محاصره و گرسنگی و همچنین محکومیت عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود و در عین حال بر لزوم پایان فوری جنگ تاکید می‌کرد.

این بیانیه هفت صفحه‌ای نتیجه یک کنفرانس بین‌المللی به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در ژوئیه گذشته برای بحث در مورد مناقشه فلسطین و رژیم تروریستی اسرائیل بود که به رسمیت شناختن کشور فلسطین در صدر دستور کار آن قرار داشت.

قرار است فهرست کشور‌های حامی به رسمیت شناختن، در کنفرانسی که در ۲۲ سپتامبر در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی و در فرانسه و عربستان سعودی برگزار می‌شود، نهایی شود. رهبران کشور‌ها رسما مواضع کشور‌های خود را در جلسات بحث عمومی از ۲۳ تا ۲۹ سپتامبر اعلام خواهند کرد.

شایان ذکر است که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در ژوئیه ۲۰۲۵ قصد کشورش را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در جلسات سپتامبر اعلام کرد و پاریس نیز به دنبال بیش از دوازده کشور غربی، متعهد به برداشتن گامی مشابه شد.

منبع: اسپوتنیک