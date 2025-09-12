باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیران خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس روز جمعه حملات رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، در تاریخ ۹ سپتامبر را محکوم کردند و تاکید داشتند که این حملات «نقض حاکمیت قطر و تهدیدی برای ثبات منطقه» محسوب میشود.
این سه وزیر در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که این حملات، تلاشها برای دستیابی به یک توافق مذاکراتی را که میتواند به آزادی تمامی اسرا و پایان جنگ در غزه منجر شود، تضعیف میکند. آنها از همه طرفها خواستند تا تلاشهای خود را برای برقراری آتشبس فوری افزایش دهند.
آنها همچنین بر «حمایت کامل» خود از نقش قطر در تلاشهای میانجیگری با همکاری مصر و آمریکا تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که اولویت باید توقف دائمی جنگ، آزادی اسرا و اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به غزه باقی بماند.
در عین حال، وزیران خارجه تروئیکای اروپایی از رژیم تروریستی اسرائیل خواستند تا حملات نظامی جاری خود در شهر غزه را متوقف کند. آنها هشدار دادند که این عملیات باعث تلفات غیرنظامی، آوارگی گسترده و تخریب زیرساختهای اساسی میشود. همچنین، خواستار فراهم کردن شرایطی برای فعالیت ایمن سازمان ملل و سازمانهای بشردوستانه در سراسر نوار غزه شدند.
در همین بیانیه، آنها خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی اسرایی شدند که توسط حماس در غزه نگهداری میشوند و خواستار خلع سلاح و حذف کامل این جنبش از حکومت در نوار غزه شدند.
منبع: العربیه