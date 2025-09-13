باشگاه خبرنگاران جوان ـ رزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل عصر جمعه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره نقض حریم هوایی لهستان گفت: ما با نگرانی عمیق گزارش‌هایی را دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه پهپاد‌های نظامی روسیه وارد حریم هوایی لهستان شده‌اند و آن را نقض کرده‌اند.

وی اضافه کرد: گزارش امروز کاملاً مبتنی بر اطلاعات عمومی و در دسترس همگان است، اما سازمان ملل متحد در موقعیتی نیست که بتواند صحت یا سقم ادعا‌ها یا گزارش‌های مربوط به این حادثه را تایید کند.

دی کارلو ادامه داد: در تاریخ ۱۰ سپتامبر، لهستان به رئیس شورای امنیت اطلاع داد که در شب ۹ تا ۱۰ سپتامبر، ۱۹ پهپاد روسی وارد حریم هوایی لهستان شده‌اند. برخی از این پهپاد‌ها به‌صورت پیشگیرانه سرنگون شده‌اند.

وی تصریح کرد: این نخستین بار نیست که در جریان جنگ تمام‌عیار در اوکراین، پهپاد‌هایی در کشور‌های همسایه شناسایی می‌شوند؛ اما این، اولین بار است که چندین پهپاد تا این اندازه به عمق حریم هوایی یک کشور همسایه نفوذ می‌کنند. همچنین، این اولین بار است که لهستان و متحدانش در ناتو برای خنثی‌سازی تهدیدِ مورد نظر، از نیروی نظامی استفاده کرده‌اند.

دی کارلو گفت: طبق اعلام وزارت کشور و اداره امور داخلی لهستان، لاشه‌ی حدود ۱۶ پهپاد در مناطق مرکزی و شرقی لهستان پیدا شده است. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که دست‌کم برخی از این پهپاد‌ها از نوع موسوم به «گرِبرا (Gerbera)» بوده‌اند که توسط فدراسیون روسیه در جنگ اوکراین استفاده می‌شود.

معاون آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل افزود: گفته می‌شود که این پهپاد‌ها در مناطق مسکونی در روستا‌های وایریکی (Wyryki) و چوسنووکا (Czosnowka) در لهستان خسارت وارد کرده‌اند. همچنین، بقایای پهپاد در شهر چژنیکی (Czesniki) نیز گزارش شده است. خوشبختانه، مقام‌های لهستانی اعلام کرده‌اند که هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. چهار فرودگاه اصلی، از جمله فرودگاه‌های ورشو و ژِشوف (Rzeszów) به‌طور موقت تعطیل شده‌اند و پرواز‌ها به مسیر‌های دیگری منحرف شده‌اند.

دی کارلو اضافه کرد: مقام‌های لهستانی همچنین گفته‌اند که برخی از این پهپاد‌ها از خاک بلاروس وارد کشور شده‌اند. وزارت دفاع بلاروس ادعا کرد که پهپاد‌های روسی بر اثر اقدامات پدافندی نیرو‌های ضدپهپاد اوکراینی از مسیر خود منحرف شده‌اند.

این مقام ارشد سازمان ملل گفت: بلاروس اعلام کرد که هنگام نزدیک شدن این پهپاد‌ها به حریم هوایی، لهستان و لیتوانی را مطلع کرده است. این موضوع توسط ارتش لهستان نیز تایید شد. همچنین بلاروس گزارش داد که پدافند هوایی این کشور چند پهپاد را در آسمان خود سرنگون کرده است. پس از این حادثه، لهستان محدودیت‌هایی را برای ترافیک هوایی در بخش شرقی کشور در مناطق همسایه بلاروس و اوکراین اعمال کرد.

وی ادامه داد: وزارت دفاع فدراسیون روسیه اعلام کرد که روسیه قصد حمله به هیچ هدفی در خاک لهستان را نداشته است. مقام‌های روسی در عین حال تایید کردند که در همان بازه زمانی، حملات گسترده‌ای را با استفاده از تسلیحات دقیق دوربرد زمینی، دریایی، هوایی و همچنین پهپاد‌های تهاجمی علیه صنایع دفاعی اوکراین در مناطق غربی این کشور انجام داده‌اند. روسیه همچنین آمادگی خود را برای برگزاری گفت‌و‌گو با مقام‌های لهستانی درباره این موضوع اعلام کرد.

دی کارلو اضافه کرد: پس از این حادثه، لهستان به ماده ۴ پیمان آتلانتیک شمالی استناد کرد که منجر به مشورت‌هایی بین متحدان در ۱۰ سپتامبر شد. ما درخواست دبیرکل را از همه طرف‌های مربوطه برای اقدام مسئولانه و اجتناب از هرگونه اقدام و لفاظی که تنش‌های خطرناک گذشته را تشدید می‌کند، تکرار می‌کنیم. این حادثه نگران‌کننده در پس‌زمینه حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه به اوکراین رخ داد. به گفته زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، در شب ۹ تا ۱۰ سپتامبر، روسیه ۴۱۵ پهپاد و بیش از ۴۰ موشک کروز و بالستیک به سوی ۱۵ منطقه مختلف اوکراین شلیک کرده است که موجب تلفات غیرنظامی، از جمله حداقل یک کشته شده است.

