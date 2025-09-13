روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع اسرائیلی ادعا کرد که «موساد» یک عملیات زمینی را علیه رهبران حماس در قطر برنامه‌ریزی کرده بود، اما از انجام آن خودداری کرد و اسرائیل مجبور به انجام یک حمله هوایی ناموفق در دوحه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فلسطینی «معا»، بر اساس آنچه منابع اسرائیلی به واشینگتن پُست گفته‌اند، «دیوید برنیا» رئیس موساد به احتمال اینکه این ترور به رابطه بین موساد و قطری‌ها آسیب می‌زند به این طرح، اعتراض کرد.

واشنگتن پست همچنین به اعتراض «ایال زتمیر» رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به زمان حمله و همچنین این واقعیت که سرلشکر «نیتسان آلون» مسئول پرونده اسیران، به مذاکرات مربوط به تصویب طرح حمله دعوت نشده بود، اشاره کرد.

در بیانیه‌های رسمی اعلام حمله در قطر، نامی از موساد برده نشد بلکه این حمله به عنوان حمله‌ای توصیف شد که توسط ارتش اسرائیل و شاباک (امنیت داخلی رژیم اسرائیل) انجام شده است.

واشنگتن پست ادعا کرد که دلیل این امر، امتناع دستگاه اطلاعاتی از اجرای طرحی است که در هفته‌های اخیر برای استفاده از عوامل میدانی برای ترور رهبران حماس تدوین شده است، که به گفته دو منبع اسرائیلی آشنا با جزئیات، انجام شده است.

واشینگتن پست ادعا کرد که طبق گفته دو منبع اسرائیلی آگاه به جزئیات، دلیل این موضوع، مخالفت موساد با اجرای طرحی است که در هفته‌های اخیر تنظیم شده بود و شامل استفاده از عوامل (مزدوران) میدانی برای ترور رهبران حماس بود.

یک منبع اسرائیلی به روزنامه واشنگتن پست گفت: ما می‌توانیم در یک یا دو یا چهار سال به آنها (رهبران حماس) دست پیدا کنیم و موساد می‌داند چگونه این کار را انجام دهد، پس چرا الان این کار را انجام دهیم؟

گزارش واشنگتن پست به ترور «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران در حدود یک سال پیش با استفاده از بمبی که در اتاق خواب او کار گذاشته شده بود، اشاره کرد.

یک منبع آگاه به جزئیات با اشاره به اینکه موساد این بار آماده انجام عملیات میدانی نبود، افزود که موساد، قطر را به عنوان یک میانجی مهم در مذاکرات با حماس می‌دید.

«دیوید ماکوسکی»، عضو ارشد موسسه واشنگتن گفت: «بارنیا به عنوان کسی معروف است که میانجیگری قطر را ارزشمند می‌داند و معتقد است که نمی‌توان میانجی‌های قطری یا کانال میانجیگری را از بین برد.»

بر اساس این گزارش، علاوه بر بارنیا، ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش، که نتانیاهو را به پذیرش توافق آتش‌بس دعوت کرده بود، از ترس آسیب رساندن به مذاکرات با زمان حمله مخالفت کرد، در همین حال، «ران درمر» وزیر امور راهبردی و «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم اسرائیل، با این اقدام موافقت کردند.

طبق گزارش‌ها، سرلشکر «نیتسان الون» به این جلسه دعوت نشده بود، زیرا فرماندهان ارشد تصور می‌کردند که او مخالفت خود را با حمله‌ای که می‌تواند جان گروگان‌ها را به خطر بیندازد، ابراز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، منابع اسرائیلی ادعا می‌کنند که فرض بر این است که اسرائیل قادر خواهد بود روابط خود با قطر را به مرور زمان از سر بگیرد، مشابه روشی که بر خشم بین‌المللی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ غلبه کرد، پس از آنکه نخست وزیر «گلدا مائیر» پس از حمله به المپیک ۱۹۷۲ مونیخ، دستور یک سری ترور در کشور‌های اروپایی و خاورمیانه را صادر کرد.

وزارت کشور قطر عصر سه‌شنبه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در دوحه خبر داد.

در این حمله، «جهاد لبد» ملقب به «ابوبلال» مدیر دفتر «خلیل الحیه»، «همام الحیه» ملقب به ابویحیی فرزند خلیل الحیه، «عبدالله عبدالواحد» ملقب به «ابوخلیل» همراه دکتر «باسم ابونعیم»، «مؤمن حسونه» ملقب به «ابوعمر» و «احمد المملوک» ملقب به «ابومالک» دو تن از کارمندان دفتر حماس در دوحه به شهادت رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی و شاباک، عصر روز سه شنبه در بیاینه‌ای رسمی مسئولیت تجاوز هوایی تروریستی به نشست سران حماس در دوحه قطر را در حالی بر عهده گرفتند که رهبران این جنبش به منظور بررسی طرح پیشنهادی آتش بس در غزه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گردهم آمده بودند.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که این حمله با هماهنگی دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ انجام شده است. با این وجود دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات علیه رهبران حماس کاملاً مستقل و اسرائیلی بود.

وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

منبع: ایرنا

