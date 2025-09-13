باشگاه خبرنگاران جوان - واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل عصر جمعه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره لهستان گفت: در شب ۱۰ سپتامبر، نیروهای مسلح روسیه با استفاده از سلاحهای دقیق دوربرد زمینی، دریایی و هوایی و نیز پهپادها، اهدافی را در خاک اوکراین هدف قرار دادند. این اهداف شامل تأسیسات نظامی-صنعتی مرتبط با تولید و تعمیر خودروهای زرهی و هواپیماهای ارتش اوکراین، و نیز تولید موتور و قطعات الکترونیکی این تجهیزات بود.
سفیر روسیه افزود: هیچ هدفی در خاک لهستان مشخص نشده بود. برد پروازی پهپادهای مورد استفاده در این حملات نیز بیش از ۷۰۰ کیلومتر نبود و از نظر فنی، رسیدن آنها به خاک لهستان غیرممکن است.
نبنزیا اضافه کرد: با وجود بیاساس بودن آشکار اتهاماتی که علیه ما مطرح شده، وزارت دفاع فدراسیون روسیه برای انجام تحقیقات جامع و بیطرفانه درباره همه ابعاد این حادثه، آمادگی خود را برای گفتوگوی حرفهای و مشورت با وزارت دفاع لهستان اعلام کرده است. وزارت امور خارجه روسیه نیز در صورت تمایل طرف لهستانی به کاهش تنشها ــ و نه دامن زدن به آنها ــ آماده پیوستن به این روند است.
وی با بیان اینکه ، ما بارها اعلام کردهایم که خواهان تشدید تنش با ورشو نیستیم و امروز نیز بر این موضع خود تأکید میکنیم، گفت: در این میان، باید از رویکرد سازنده و مسئولانه طرف بلاروسی در قبال این حادثه یاد کرد. نهادهای مسئول جمهوری بلاروس از طریق سازوکارهای موجود، بهموقع همتایان لهستانی خود را از خطرات احتمالی مطلع کرده و آمادگی خود برای همکاری را نشان دادند. این سیاست مبتنی بر تبادل اطلاعات عینی و هماهنگی اقدامات است و باید الگویی از رفتار حسننیت در چنین حوادثی تلقی شود.
سفیر روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: متاسفانه واکنش محافل سیاسی لهستان و اروپا، و همچنین رسانهها به این حادثه، در شرایط کنونی جای پرسش جدی دارد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بدون اینکه منتظر نتایج رسمی بماند، با شتاب اظهاراتی پرهیاهو درباره «نقض عمدی» حریم هوایی لهستان بیان کرد و بار دیگر روایت مورد علاقه خود را درباره «لزوم سرمایهگذاری در دفاع اروپا» پیش برد؛ که معنای آن چیزی جز نظامیسازی بیشتر نیست.
سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: همچنین از دیگر پایتختهای اروپایی نیز هیاهوهای هیستریک در مورد ادعای «تجاوز» روسیه به گوش میرسد. همه اینها بسیار شبیه به کارزار اطلاعاتی برای حفظ سطح بسیج خارجی در اطراف اوکراین و تحریک متحدان برای تأمین تسلیحات جدید است.
نبنزیا ادامه داد: ما در مورد تمایل کییف برای درگیر کردن کشورهای بیشتر و بیشتر در رویارویی با روسیه، به هر قیمتی، صحبت میکنیم. این راز نیست که اوکراین مدتهاست و به طور مداوم در تلاش برای گسترش جغرافیای درگیری، بدون توجه به عواقب چنین تشدیدی بوده است.
سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: سالهاست که مقامات لهستانی، با شور و شوق ضد روسی خود، حاضر به حمایت از هرگونه اقدام رژیم کییف، صرف نظر از اینکه چقدر شرور و بیپروا باشد، بودهاند. و آنها مشتاقانه رژیم را به این امید که با استفاده از دستانش به روسیه آسیب برساند، پذیرفتهاند. متأسفانه، مقامات لهستانی هیچ نتیجهای نمیگیرند و همچنان سیاست تشدید تنش در اروپا را دنبال میکنند.
این مقام دولت روسیه تصریح کرد: دادههای رسمی سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که بیش از ۱۴۰ هزار پرونده کیفری علیه سربازانی که واحدهای خود را ترک کردهاند، تشکیل شده است. تعداد کل فراریان از آغاز درگیری به حدود ۲۶۶ هزار نفر نزدیک میشود. رسیدن به سطح واقعی ۵۰ درصد نیروی انسانی در واحدهای رزمی به عنوان موفقیت محسوب میشود و تلفات واقعی بیش از ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در ماه است که از سرعت بسیج نیز بیشتر است. مردم دیگر نمیخواهند برای رهبری فاسدی که مدتهاست منافع جامعه را نمایندگی نمیکند، جان خود را فدا کنند.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت: اتفاقا اقای سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، اخیرا اعتراف کرد که روسیه «از نظر نیروها و منابع سه برابر برتری دارد و در مناطق اصلی ۴ تا ۶ برابر برتری دارد.» این یک اذعان صریح به شکست و در اصل، حکمی در مورد مسیر نظامی-سیاسی فعلی کیف است.
او افزود: به همین دلیل است که زلنسکی اکنون حاضر است هر کاری انجام دهد تا این درگیری را حفظ کند، حتی اگر لازم باشد تهدیدات را شبیهسازی کند، پیامدها را بزرگنمایی کند یا همانطور که در حادثه پرژوودوف اتفاق افتاد، هر حادثهای را دستکاری کند تا کشورهای ناتو را به جنگ بکشد.
