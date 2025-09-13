۷۰ فلسطینی از بامداد امروز (شنبه) تاکنون بر اثر حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق شیخ رضوان و جبالیا النزلة در غزه به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الحدث عربستان، ۵۶ نفر از این افراد در شهر غزه به شهادت رسیدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

منابع محلی گزارش دادند که هواپیما‌های جنگی رژیم اسرائیل بیش از ۱۸ حمله هوایی را به مدارس، چادر‌های اسکان اضطراری و منازل مسکونی در شهر غزه انجام دادند.

به گفته این منابع، برخی از این ساختمان‌ها پیش از حمله، با هشدار تخلیه مواجه شده بودند.

در اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه، چندین منزل مسکونی و یک مدرسه که محل اسکان آوارگان بود، هدف جنگنده‌های ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفتند. همچنین در شرایطی که هیچ پناهگاه امنی در دسترس نیست، ۱۶ ساختمان مسکونی دیگر از ساعات اولیه صبح امروز تخریب شدند که موجب آوارگی صد‌ها خانواده و پناه بردن آنان به خیابان‌ها شده است.

به گفته منابع محلی، صد‌ها تن از ساکنان شهر غزه به سمت منطقه المواصی در غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه گریخته‌اند. با این حال، برخی خانواده‌ها به دلیل نبود امکانات مناسب در جنوب، ناچار به بازگشت به مناطق ناامن شده‌اند.

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از مواد منفجره، چندین منزل و ساختمان مسکونی را در شرق محله شیخ رضوان به طور کامل منهدم کرد.

نوار غزه بیش از ۷۰۰ روز جنگی را پشت سر گذاشته است که به عنوان طولانی‌ترین نسل‌کشی معاصر توصیف می‌شود؛ جنگی که با هدف فرسایش، گرسنگی دادن و تخلیه جمعیتی آغاز شد، اما به جای در هم شکستن مردم، اراده آنها را در کوره‌ای از آتش سخت‌تر و مقاومت آنان را ریشه‌دارتر کرد.

ملت فلسطین در غزه در برابر شدیدترین اشکال خشونت سازمان‌یافته و نسل‌کشی مدرن ایستادگی می‌کنند. این مدت نه صرفاً عددی در تقویم، بلکه معیاری برای سنجش آگاهی و آزمونی برای پایداری بوده است؛ از دل ویرانی‌ها، مردمی برخاسته‌اند که شکست‌ناپذیرند و از زیر آتش، مقاومتی سر برآورده که هر چه جنگ شدت یافته، صلابت بیشتری پیدا کرده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شهدای غزه ، رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
