رئیس جمهور آمریکا در ضیافت شامی با نخست وزیر قطر چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در ضیافت شامی با نخست وزیر قطر چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، در نیویورک حضور یافت.

اسرائیل روز سه‌شنبه با حمله‌ای در قطر، تلاش کرد رهبران سیاسی حماس را ترور کند، حمله‌ای که تلاش‌های تحت حمایت ایالات متحده برای میانجیگری آتش بس در غزه و پایان دادن به درگیری تقریباً دو ساله را به خطر انداخت. این حمله به طور گسترده در خاورمیانه و فراتر از آن به عنوان اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را در منطقه‌ای که از قبل در لبه پرتگاه قرار دارد، تشدید کند، محکوم شد.

ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از این حمله ابراز ناراحتی کرد و تلاش کرد به قطری‌ها اطمینان دهد که چنین حملاتی دیگر تکرار نخواهد شد.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده به ترامپ و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر پیوست. «شام عالی با رئیس جمهور آمریکا. همین الان تمام شد.» این را معاون رئیس هیئت قطر، حماه المفتاح در برنامه X گفت. کاخ سفید برگزاری شام را تأیید کرد، اما جزئیاتی ارائه نداد.

این جلسه پس از جلسه یک ساعته آل ثانی در کاخ سفید در روز جمعه با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شد.

یک منبع آگاه از این جلسه گفت که آنها در مورد آینده قطر به عنوان میانجی در منطقه و همکاری دفاعی پس از حملات اسرائیل علیه حماس در دوحه بحث کردند.

ترامپ گفت که از حمله اسرائیل ناراضی است و آن را اقدامی یکجانبه توصیف کرد که منافع ایالات متحده یا اسرائیل را پیش نمی‌برد.

واشنگتن قطر را به عنوان یک متحد قوی خلیج فارس به حساب می‌آورد. قطر میانجی اصلی در مذاکرات طولانی مدت برای آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه، برای آزادی اسرای اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شدند و برای یک طرح پس از درگیری برای این منطقه بوده است. آل ثانی روز سه‌شنبه اسرائیل را به تلاش برای خرابکاری در فرصت‌های صلح متهم کرد، اما گفت قطر از نقش خود به عنوان میانجی منصرف نخواهد شد.

به گفته مقامات بهداشت فلسطین، حمله اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴۰۰۰ نفر را به شهادت رسانده و تقریباً تمام جمعیت غزه را آواره کرده و بحران گرسنگی را به راه انداخته است. چندین کارشناس و محقق حقوق بشر می‌گویند حمله نظامی اسرائیل به غزه معادل نسل‌کشی است.

منبع: رویترز