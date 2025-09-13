رئیس جمهور آمریکا در ضیافت شامی با نخست وزیر قطر چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در ضیافت شامی با نخست وزیر قطر  چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، در نیویورک حضور یافت.

اسرائیل روز سه‌شنبه با حمله‌ای در قطر، تلاش کرد رهبران سیاسی حماس را ترور کند، حمله‌ای که تلاش‌های تحت حمایت ایالات متحده برای میانجیگری آتش بس در غزه و پایان دادن به درگیری تقریباً دو ساله را به خطر انداخت. این حمله به طور گسترده در خاورمیانه و فراتر از آن به عنوان اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را در منطقه‌ای که از قبل در لبه پرتگاه قرار دارد، تشدید کند، محکوم شد.

ترامپ در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از این حمله ابراز ناراحتی کرد و تلاش کرد به قطری‌ها اطمینان دهد که چنین حملاتی دیگر تکرار نخواهد شد.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده به ترامپ و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر پیوست. «شام عالی با رئیس جمهور آمریکا. همین الان تمام شد.» این را معاون رئیس هیئت قطر، حماه المفتاح در برنامه X گفت. کاخ سفید برگزاری شام را تأیید کرد، اما جزئیاتی ارائه نداد.

این جلسه پس از جلسه یک ساعته آل ثانی در کاخ سفید در روز جمعه با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شد.

یک منبع آگاه از این جلسه گفت که آنها در مورد آینده قطر به عنوان میانجی در منطقه و همکاری دفاعی پس از حملات اسرائیل علیه حماس در دوحه بحث کردند.

ترامپ گفت که از حمله اسرائیل ناراضی است و آن را اقدامی یکجانبه توصیف کرد که منافع ایالات متحده یا اسرائیل را پیش نمی‌برد.

واشنگتن قطر را به عنوان یک متحد قوی خلیج فارس به حساب می‌آورد. قطر میانجی اصلی در مذاکرات طولانی مدت برای آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه، برای آزادی اسرای اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شدند و برای یک طرح پس از درگیری برای این منطقه بوده است. آل ثانی روز سه‌شنبه اسرائیل را به تلاش برای خرابکاری در فرصت‌های صلح متهم کرد، اما گفت قطر از نقش خود به عنوان میانجی منصرف نخواهد شد.

به گفته مقامات بهداشت فلسطین، حمله اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴۰۰۰ نفر را به شهادت رسانده و تقریباً تمام جمعیت غزه را آواره کرده و بحران گرسنگی را به راه انداخته است. چندین کارشناس و محقق حقوق بشر می‌گویند حمله نظامی اسرائیل به غزه معادل نسل‌کشی است.

منبع: رویترز

برچسب ها: نخست وزیر قطر ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
نخست وزیر قطر با معاون رئیس جمهور و وزیرخارجه آمریکا دیدار کرد
فرانسه، آلمان و انگلیس حمله اسرائیل به قطر را محکوم کردند
ادعای واشنگتن پُست: موساد یک عملیات زمینی را علیه رهبران حماس در قطر برنامه‌ریزی کرده بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
آخرین اخبار
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد