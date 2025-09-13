باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- بروجرد با دارا بودن منابع آبی متنوع، آب‌وهوای سردسیر و زمین‌های مستعد، در سال‌های اخیر به یکی از مراکز مهم پرورش ماهی سردآبی در کشور بدل شده است.

کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که ظرفیت‌های طبیعی این شهرستان، آن را به منطقه‌ای کم‌نظیر برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی تبدیل کرده است.

به همین دلیل، سیاست‌های جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر بر حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش مزارع پرورش ماهی متمرکز شده است.

این روند باعث شده علاوه بر افزایش تولید سالانه، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ده‌ها نفر در بخش شیلات ایجاد شود.

با توجه به اینکه امنیت غذایی و تنوع سبد پروتئینی جامعه امروز اهمیت دوچندان یافته، تولید آبزیان در بروجرد به یک محور توسعه پایدار در بخش کشاورزی لرستان تبدیل شده است.

بیش از دو هزار تُن تولید سالانه

جواد گودرزی، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با تأکید بر توسعه مزارع پرورش ماهی سردآبی گفت:در این شهرستان ۴۷ مزرعه پرورش ماهی سردآبی وجود دارد که تولید آن‌ها سالانه بیش از دو هزار و ۲۰۰ تُن است.

وی افزود: ظرفیت شهرستان در حوزه شیلات بسیار بالاست و در همین راستا یک مزرعه پرورش ماهی سردآبی با سرمایه‌گذاری دو میلیارد تومان در روستای کپرگه به بهره‌برداری رسیده است.

سرمایه‌گذاری جدید در کپرگه

گودرزی درباره طرح تازه به بهره‌برداری رسیده اظهار داشت:این مزرعه با هدف حمایت از تولید، توسعه کشاورزی مدرن و ایجاد اشتغال پایدار در استان احداث شده است و توانسته برای سه نفر به صورت مستقیم و پنج نفر به شکل غیرمستقیم شغل ایجاد کند.

او ادامه داد: با راه‌اندازی این مزرعه پرورش ماهی، ۱۵ تُن بر میزان تولید در این بخش افزوده شده است که در مجموع ظرفیت تولید شیلات شهرستان را تقویت می‌کند.

اشتغال پایدار و توسعه روستایی

پرورش ماهی در بروجرد صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی شناخته می‌شود.

بسیاری از جوانان روستایی با ورود به این حوزه توانسته‌اند از مهاجرت به شهرها جلوگیری کرده و در عین حال درآمد قابل‌توجهی برای خانواده‌های خود ایجاد کنند.

به گفته کارشناسان، حمایت‌های دولتی در قالب تسهیلات مالی، آموزش‌های تخصصی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز، می‌تواند نقش مهمی در گسترش این فعالیت‌ها و افزایش سهم بروجرد در تولید آبزیان استان ایفا کند.