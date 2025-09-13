قطر تأیید کرد که در ۱۵ سپتامبر میزبان اجلاس اضطراری عربی-اسلامی در پاسخ به حمله اخیر اسرائیل به رهبران حماس در خاک خود خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - قطر روز شنبه تأیید کرد که در ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) میزبان اجلاس اضطراری عربی-اسلامی در پاسخ به حمله اخیر اسرائیل به رهبران حماس در خاک خود خواهد بود.

ماجد بن محمد الانصاری، مشاور نخست وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در اظهاراتی به خبرگزاری قطر (QNA) گفت: «این اجلاس پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد حمله اسرائیل به کشور قطر را که توسط جلسه مقدماتی وزرای امور خارجه کشورهای عربی و اسلامی ارائه شده و فردا یکشنبه برگزار می‌شود، مورد بحث قرار خواهد داد.»

وی تأکید کرد که برگزاری اجلاس در این لحظه «اهمیت خود را دارد»، که مهمترین آن نشان دادن «همبستگی گسترده عربی و اسلامی با کشور قطر» است.

الانصاری گفت این حمله که مجتمع‌های مسکونی مذاکره‌کنندگان حماس در دوحه را هدف قرار داد، معادل «تجاوز بزدلانه» و نمایانگر «تروریسم دولتی اسرائیل» است.

اسرائیل روز سه‌شنبه یک مجتمع مسکونی را که محل سکونت رهبران حماس در دوحه بود، هدف قرار داد. این حمله منجر به شهادت پنج عضو حماس و یک مقام امنیتی قطری شد که در حال بحث در مورد توافق جدید پیشنهادی ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه بودند؛ جایی که اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۴۰۰۰ نفر را به شهادت رسانده است. قطر به همراه ایالات متحده و مصر واسطه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بوده است.

منبع: آناتولی