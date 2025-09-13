باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعهای که در بیمارستان زنان بریگام در بوستون انجام شد، نشان داد که برخی از افراد مبتلا به خستگی مزمن از وضعیتی به نام خوابآلودگی بیش از حد در طول روز (EDS) رنج میبرند که در آن افراد مبتلا به طور منظم در طول روز به خواب میروند و ساعتهای طولانی را در شب میخوابند.
پس از تجزیه و تحلیل نمونههای خون از نزدیک به ۶۰۰۰ شرکتکننده، محققان ۸۷۷ مولکول طبیعی موجود در بدن که به عنوان متابولیت شناخته میشوند را ردیابی کردند و هفت مورد را که مستقیماً با خوابآلودگی بیش از حد مرتبط هستند، شناسایی کردند.
دکتر طارق فقیه، متخصص اختلالات خواب در ابن بیمارستان، گفت: یافتههای ما نشان میدهد که رژیم غذایی و عوامل ژنتیکی ممکن است نقش مهمی در اختلالات خواب داشته باشند. با گسترش دانش ما در مورد عوامل بیولوژیکی، ما شروع به درک علل این بیماریها، علائم اولیه آنها و راههای ممکن برای کمک به بیماران کردهایم.
نتایج نشان داد که اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ با کاهش خطر خوابآلودگی در طول روز مرتبط هستند، در حالی که برخی متابولیتهای دیگر، مانند تیرامین - که در غذاهای تخمیر شده و بسیار فرآوری شده یافت میشود - با افزایش خستگی و کیفیت پایین خواب شبانه، به ویژه در مردان، مرتبط هستند. محققان همچنین دریافتند که علاوه بر نقش هورمونهایی مانند پروژسترون در تنظیم خواب از طریق ارتباط آنها با تولید ملاتونین، تأثیر برخی مولکولها بین دو جنس متفاوت است.
اگرچه این یافتهها دریچهای به سوی استراتژیهای درمانی جدید که شامل تغییرات رژیم غذایی است، میگشاید، اما تیم تحقیقاتی خاطرنشان کرد که این مطالعه با محدودیتهایی مانند دشواری در تعیین مقادیر دقیق متابولیتها مواجه بوده است.
دکتر فقیه تأکید کرد که گام بعدی انجام یک کارآزمایی بالینی برای ارزیابی این موضوع خواهد بود که آیا معرفی اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ از طریق رژیم غذایی میتواند در کاهش اختلالات خواب نقش داشته باشد یا خیر.
اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶: مواد مغذی ضروری
اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ چربیهای غیراشباع چندگانه ضروری هستند که برای عملکرد سلولی ضروری هستند. امگا ۳ خواص ضد التهابی دارد و از سلامت مغز و قلب پشتیبانی میکند، در حالی که امگا ۶ در پاسخهای التهابی نقش دارد.
امگا ۳ به وفور در ماهیهای چرب مانند ماهی سالمون و ماهی خال مخالی و همچنین در دانههای کتان، دانههای چیا و گردو یافت میشود. امگا ۶ در درجه اول در روغنهای گیاهی مانند سویا، ذرت و آفتابگردان و همچنین آجیل و دانهها یافت میشود.
کارشناسان توصیه میکنند حداقل دو بار در هفته ماهی چرب مصرف کنید، همراه با مکملهای گیاهی سرشار از امگا ۳، تا تعادل سالم اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ حفظ شود.
اگرچه مکملهای غذایی حاوی امگا ۳ و امگا ۶ در دسترس هستند، اما همیشه توصیه میشود قبل از مصرف آنها با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید.
این مطالعه در مجله eBioMedicine منتشر شده است.
منبع: The Sun